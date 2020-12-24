Настоящее новогоднее чудо: в Николаеве распустились майские цветы

В Николаеве настоящее предновогоднее чудо - несмотря на зимнюю погоду происходит "цветочный бум". Жители заметили цветение кустов сирени, которые традиционно радуют украинцев в мае.

Как говорится в сюжете ТСН, зимнее цветение спровоцировано стрессом, поскольку год был засушливым, а осенью шли обильные дожди.

Кусты просто перепутали времена года, и происходит такое не впервые. В начале декабря в городе зацвел целый яблоневый сад.

"Пошла оттепель и она пошла второй раз цвести", - удивляются местные жители такой природной аномалии.

Отметим, что климатологи озадачены природными изменениями, которые происходят в Украине. Они связывают это с повышением температуры и аномально теплым 2020-м годом. Некоторые ученые цветение сирени вне сезона объясняют тем, что растение родом из Персии, где куст цветет два раза - весной и летом.

В Николаеве распустилась сирень (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что синоптики поменяли прогноз погоды на Новый год и рассказали, будет ли снег или дождь.

Также сообщалось, что в Запорожье на фото попала природная аномалия, которой удивились даже климатологи.