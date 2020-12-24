Справжнє новорічне диво: у Миколаєві розпустилися травневі квіти

У Миколаєві відбулося справжнє передноворічне диво - попри зимову погоду відбувається "квітковий бум". Жителі помітили цвітіння кущів бузку, які традиційно радують українців в травні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, зимове цвітіння спровоковане стресом, оскільки рік був посушливим, а восени йшли рясні дощі.

Кущі просто переплутали пори року, і відбувається таке не вперше. На початку грудня в місті зацвів цілий яблуневий сад.

"Пішла відлига і вона пішла вдруге цвісти", - дивуються місцеві жителі такій природній аномалії.

Зазначимо, що кліматологи спантеличені природними змінами, які відбуваються в Україні. Вони пов'язують це з підвищенням температури і аномально теплим 2020-м роком. Деякі вчені цвітіння бузку поза сезоном пояснюють тим, що рослина родом з Персії, де кущ цвіте двічі - навесні і влітку.

У Миколаєві розпустився бузок (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що синоптики змінили прогноз погоди на Новий рік і розповіли, чи буде сніг чи дощ.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі на фото потрапила природна аномалія, якій здивувалися навіть кліматологи.