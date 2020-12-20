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Синоптики резко поменяли прогноз на Новый год

Воскресенье 20 декабря 2020 15:48
Синоптики резко поменяли прогноз на Новый год
Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Новый год будет теплее, чем прогнозировалось ранее. Синоптики уточнили прогноз на две недели - ожидается что праздники в некоторых регионах пройдут с температурой выше +10 градусов.

Так, согласно данным синоптиков Метеопрог, в Украину придет потепление накануне Нового года - 29 декабря и продлится оно (с небольшим снижением) до первых чисел января.

Так, в Киеве на Новый год ожидается +4+6 тепла, во Львове около +8 (но с начала января тут резко похолодает), в Одессе +7+11, а в Харькове +2+5 градусов. Есть вероятность и осадков, но из-за плюсовой температуры скорее всего это будет дождь.

До конца же декабря нас ждут настоящие температурные качели. Синоптики прогнозируют в середине следующей недели похолодание с морозами, но на Католическое рождество 25 декабря резко потеплеет, на Юге даже до +12. Затем снова снижение, а накануне Нового года столбики термометров снова пойдут вверх.

Ниже прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики резко поменяли прогноз на Новый годСиноптики резко поменяли прогноз на Новый годСиноптики резко поменяли прогноз на Новый годСиноптики резко поменяли прогноз на Новый год

Погода в Украине на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Синоптики Gismeteo также поделились новогодним прогнозом. Они не обещают таких высоких температур, но погодные качели в течение оставшихся дней декабря предусматривают.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что на Севере и Востоке Новый год может быть со снегом.

Синоптики резко поменяли прогноз на Новый годСиноптики резко поменяли прогноз на Новый годСиноптики резко поменяли прогноз на Новый годСиноптики резко поменяли прогноз на Новый год

Погода в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украину в середине следующей недели нагрянут морозы, а затем ожидаются сильные снегопады.

Кроме того, эксперты рассказали, как не упасть во время гололеда. Врач и тренер поделились лайфхаками, как не травмироваться и научиться правильно падать.

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