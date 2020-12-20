Синоптики резко поменяли прогноз на Новый год

Погода в Украине на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на Новый год будет теплее, чем прогнозировалось ранее. Синоптики уточнили прогноз на две недели - ожидается что праздники в некоторых регионах пройдут с температурой выше +10 градусов.

Так, согласно данным синоптиков Метеопрог, в Украину придет потепление накануне Нового года - 29 декабря и продлится оно (с небольшим снижением) до первых чисел января.

Так, в Киеве на Новый год ожидается +4+6 тепла, во Львове около +8 (но с начала января тут резко похолодает), в Одессе +7+11, а в Харькове +2+5 градусов. Есть вероятность и осадков, но из-за плюсовой температуры скорее всего это будет дождь.

До конца же декабря нас ждут настоящие температурные качели. Синоптики прогнозируют в середине следующей недели похолодание с морозами, но на Католическое рождество 25 декабря резко потеплеет, на Юге даже до +12. Затем снова снижение, а накануне Нового года столбики термометров снова пойдут вверх.

Ниже прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Погода в Украине на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Синоптики Gismeteo также поделились новогодним прогнозом. Они не обещают таких высоких температур, но погодные качели в течение оставшихся дней декабря предусматривают.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что на Севере и Востоке Новый год может быть со снегом.

Погода в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что в Украину в середине следующей недели нагрянут морозы, а затем ожидаются сильные снегопады.

Кроме того, эксперты рассказали, как не упасть во время гололеда. Врач и тренер поделились лайфхаками, как не травмироваться и научиться правильно падать.