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Настоящее бабье лето: где сегодня температура поднимется до 18 градусов

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Суббота 30 октября 2021 06:35
Настоящее бабье лето: где сегодня температура поднимется до 18 градусов Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине решила подарить жителям страны еще несколько теплых и солнечных дней. На выходных во всех областях будет тепло и сухо, а местами температура поднимется до +16 +18 градусов.

Какая погода ждет украинцев в субботу, 30 октября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +4 до +7 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов, местами до +14 градусов.

В южной части будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе ожидается от 5 до +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов. В Крыму без осадков, ясно и сухо. Ночью +5 +7 градусов, днем +12 +14 градусов.

На севере страны без осадков, возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

На западе Украины будет теплее всего, днем будет сухо и солнечно, без осадков. Температура воздуха поднимется до +14 +16 градусов, местами ожидается до +18 градусов. Ночью в регионе будет холодно, ожидается от +2 до +7 градусов.

В центральной части страны небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночью от +4 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

В Киеве 30 октября ожидается солнечная и сухая погода, возможна небольшая облачность. Ночью в столице от +6 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов.

Настоящее бабье лето: где сегодня температура поднимется до 18 градусов

Карта погоды в Украине на субботу, 30 октября

Стоит отметить, что сухая и солнечная погода в Украине продержится еще несколько дней. Однако температура воздуха уже с воскресенья начнет опускаться на несколько градусов. Сильное похолодание и дожди синоптики прогнозирую только 3 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату прихода в Украину похолодания и дождей.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату первого снега в Киеве.

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