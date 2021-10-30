Справжнє бабине літо: де сьогодні температура підніметься до 18 градусів

Погода в Україні вирішила подарувати жителям країни ще кілька теплих і сонячних днів. На вихідних у всіх областях буде тепло і сухо, а місцями температура підніметься до +16 +18 градусів.

Яка погода чекає українців у суботу, 30 жовтня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни опади не прогнозуються, можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні від + 4 до +7 градусів, вдень прогріється до +11 +13 градусів, місцями до + 14 градусів.

У південній частині буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні очікується від 5 до +7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів. У Криму без опадів, ясно і сухо. Вночі + 5 +7 градусів, вдень +12 + 14 градусів.

На півночі країни без опадів, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься в межах + 4 +6 градусів, вдень повітря прогріється до +12 + 14 градусів.

На заході України буде найтепліше, вдень буде сухо і сонячно, без опадів. Температура повітря підніметься до + 14 +16 градусів, місцями очікується до + 18 градусів. Вночі в регіоні буде холодно, очікується від +2 до + 7 градусів.

У центральній частині країни невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Вночі від + 4 до +7 градусів, вдень повітря прогріється до +12 + 14 градусів.

У Києві 30 жовтня очікується сонячна і суха погода, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці від + 6 до +8 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 30 жовтня

Варто відзначити, що суха і сонячна погода в Україні протримається ще кілька днів. Однак температура повітря вже з неділі почне опускатися на кілька градусів. Сильне похолодання та дощі синоптики прогнозую лише 3 листопада.