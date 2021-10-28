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В Украине наступает "сезон дождей" и похолодания: названа дата

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Четверг 28 октября 2021 20:28
В Украине наступает "сезон дождей" и похолодания: названа дата Фото: Погода в Украине принесет дожди и похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине уже с первых дней ноября принесет "дождливый сезон", но существенно похолодает немного позже. Пока же, конец октября порадует теплыми и сухими днями.

Что будет с погодой в стране в ближайшие две недели - читайте в материале Styler ниже.

Так, согласно прогнозу ресурса Gismeteo, нас ждут дожди с начала ноября, местами - значительные. 1-2 числа вероятно похолодание на западе и севере, но затем до 6-го числа будет тепло, +10+17, хотя и дождливо.

Вторая неделя ноября стартует похолоданием до +7+12 градусов, а также большим количеством осадков.

Ниже смотрите прогноз на две недели для Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы.

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Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Что будет с погодой завтра?

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 29 октября в Украине ожидаются комфортные градусы, +10+14. В западных областях теплее всего - до +17, а на северо-востоке - в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях - прохладнее, +8+12 днем.

Дожди завтра маловероятны, но возможны туманы, которые ухудшат видимость на дорогах.

В Киеве 29 октября без осадков, днем +12+14 градусов.

"Выходные обещают во всей Украине сухую, сравнительно теплую, погоду, только будет порывистым ветер", - предупредила синоптик.

Ранее синоптики рассказали, когда в Киеве следует ждать первого снега и снижения температуры днем до нуля.

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