Настоящая весна придет на Благовещение: синоптики обрадовали прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие дни будет не очень теплой и по прогнозам, в страну зайдет очередное похолодание. Однако холод будет очень коротким и уже на следующей неделе в Украину ворвется настоящая весенняя погода и тепло.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, завтра в Украину придет холодный атмосферный фронт.

"Уже завтра-послезавтра холодный атмосферный фронт далекого северного циклона Pauline принесет в Украину очередное похолодание. К счастью, это похолодание будет кратковременным. Уже со вторника, как раз на Благовещение, в Украину просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до +14 +21 градуса", - рассказала синоптик.

Она добавила, что в стране сохранится сухая погода, только на востоке и западе в субботу возможно небольшое ухудшение.

"Антициклональный характер погоды удержится, в Украине никаких серьезных осадков. Разве что завтра, 4 апреля, атмосферный фронт, про который мы уже упоминали, принесет небольшие периодические дожди в западных областях и в Харьковской области. В воскресенье к похолоданию добавится порывистый, до сильного, ветер", - написала Диденко.

Карта погоды

В Киеве на выходных будет холодно, ночью возможен мороз, но осадки не предвидятся.

"В Киеве 4-5 апреля воздух будет свежим, даже холодным. Так как ночная температура упадет до 0 -2 градусов, днем будет не выше +10 градусов. Воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения. Понедельник окажется переходным днем, то есть, тепло только начнет прибывать. А вот на Благовещение уже придут к нам настоящие апрельские градусы, в столице на следующей неделе потеплеет до +16 +20 градусов", - уточнила синоптик.

Карта погоды в Украине на 7 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о похолодании и дождях в первые дни апреля.