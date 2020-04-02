Снова похолодает: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине до конца недели будет с резкими перепадами температур и дождями

Погода в Украине в ближайшие дни будет с резкими перепадами, температура воздуха будет подниматься и резко опускаться. Однако синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, Украина входит в зону антициклона, который принесет в страну повышение температуры и ясную солнечную погоду.

"Украина принадлежит зоне влияния антициклона, у нас завтра снова будет преобладать сухая солнечная погода. Однако приблизится атмосферный фронт с северо-запада Европы и тогда наши западные области 3 апреля накроет тучами и вечером там пройдет небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер будет северо-западным, умеренным", - написала синоптик и предупредила, что температура воздуха немного поднимется, а потом снова упадет.

"Температура завтра днем поднимется до +10 +15 градусов, а вот 4 апреля снова немного похолодает. Тепло, конечно же, еще будет", - отметила Диденко.

Она рассказала, что в Киеве в пятницу будет переменная облачность, солнце, ночью около нуля, днем прогреется до +14 градусов. Также синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни и сообщила, когда ожидается потепление.

"В ближайшее воскресенье еще будет прохладно, а на Благовещение градусы начнут набирать обороты – будет теплеть постепенно, до +12 +19 градусов", - отметила Диденко.

Карта погоды

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 3 апреля, в Украине потеплеет до +11 +14 градусов, ночью в большинстве областей от +1 до +4 градусов.

А вот в субботу, 4 апреля, небольшими дождями накроет западные, северные и центральные области. Температура воздуха опустится до +7 +9 градусов, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.

Тепло и сухо будет только на востоке и юге страны. Синоптики прогнозируют ночью от +2 до +5 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 4 апреля

В воскресенье, 5 апреля, непогода снова отступит, и температура снова пойдет вверх. Ночью на западе, севере и в центре до -2 градусов мороза, а днем прогреется до +10 +12 градусов. На юге и востоке страны от +9 до +14 градусов, ночью от 0 до +4 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату потепления в Украине.