Справжня весна прийде на Благовіщення: синоптики обрадували прогнозом погоди

Погода в Україні найближчими днями буде не дуже теплою і за прогнозами, в країну зайде чергове похолодання. Однак холод буде дуже коротким і вже на наступному тижні в Україну увірветься справжня весняна погода і тепло.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, завтра в Україну прийде холодний атмосферний фронт.

"Вже завтра-післязавтра холодний атмосферний фронт далекого північного циклону Pauline принесе в Україну чергове похолодання. На щастя, це похолодання буде короткочасним. Вже з вівторка, якраз на Благовіщення, в Україні просто повалить справжнє тепло, повітря в середині тижня прогріється до +14 +21 градуса", - розповіла синоптик.

Вона додала, що в країні збережеться суха погода, лише на сході та заході в суботу можливе невелике погіршення.

"Антициклональний характер погоди утримається, в Україні ніяких серйозних опадів. Хіба що завтра, 4 квітня, атмосферний фронт, про який ми вже згадували, принесе невеликі періодичні дощі в західних областях і в Харківській області. У неділю до похолодання додасться поривчастий, до сильного, вітер", - написала Діденко.

Карта погоди

У Києві на вихідних буде холодно, вночі можливий мороз, але опадів не передбачається.

"У Києві 4-5 квітня повітря буде свіжим, навіть холодним. Оскільки нічна температура впаде до 0 -2 градусів, вдень не вище +10 градусів. Недільний сильний вітер посилить некомфортні відчуття. Понеділок виявиться перехідним днем, тобто, тепло тільки почне прибувати. А ось на Благовіщення вже прийдуть до нас справжні квітневі градуси, у столиці наступного тижня потеплішає до +16 +20 градусів", - уточнила синоптик.

Карта погоди в Україні на 7 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про похолодання і дощі в перші дні квітня.