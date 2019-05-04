Настоящая весенняя стихия: синоптики напугали прогнозом на выходные

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 мая принесет дожди и грозы почти по всей Украине в субботу, а в воскресенье на значительной территории страны осадки прекратятся и потеплеет. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Отметим, что о непогоде на выходных ранее предупредила синоптик Наталка Диденко, которая рассказала, где в Украине пройдут дожди.

В субботу, 4 мая, сухо и тепло будет только на Херсонщине, Запорожье, Днепропетровской, Донецкой области и в Крыму, где установится температура от +19 до +23 градусов.

На остальной территории в субботу пройдут дожди и будет греметь гроза. Избежать грозовой непогоды удастся разве что жителям Киевщины, где кое-где поморосит. Температура воздуха в дождливых регионах будет колебаться в пределах +16... +20 градусов.

Ветер задует с интенсивностью от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 4 мая (фото: meteo.gov.ru)

Уже в ночь на воскресенье осадки уйдут с большей части Украины, однако на Западе все еще будет дождить, к счастью, грозы не предусматриваются. Также будет достаточно прохладно, по сравнению с остальной частью страны - ночью +8... +10 градусов, днем от +16 до +18 выше нуля.

На остальной территории будет облачно с прояснениями, температура воздуха будет колебаться на отметке от +19 до +24 градусов.

Ветер достаточно интенсивный - от 7 до 12 метров за секунду.

В Киеве в субботу небольшой дождь, температура +18... +20 градусов, в воскресенье будет облачно, но без осадков, воздух прогреется до отметок +20... +22 градуса.

Погода в Украине 5 мая (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, синоптик Наталка Диденко дала обнадеживающий прогноз погоды до конца недели, а также рассказала, когда в Украине снова похолодает.

Кстати, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда дожди наконец уйдут из Украины.