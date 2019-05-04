Справжня весняна стихія: синоптики налякали прогнозом на вихідні

Погода в Україні на вихідних, 4 і 5 травня принесе дощі і грози майже по всій Україні в суботу, а у неділю на значній території країни опади припиняться та потеплішає. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Відзначимо, що про негоду на вихідних раніше попередила і синоптик Наталка Діденко, яка розповіла, де в Україні пройдуть дощі.

В суботу, 4 травня, сухо і тепло буде лише на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині та в Криму, де встановиться температура від +19 до +23 градусів.

На решті територій в суботу пройдуть дощі та очікуються грози. Уникнути грозової негоди вдасться хіба що мешканцям Київщини, де подекуди мороситиме. Температура повітря в дощових регіонах коливатиметься в межах +16... +20 градусів.

Вітер дмутиме з інтенсивністю від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні 4 травня (фото: meteo.gov.ua)

Вже в ніч на неділю опади підуть з більшої частини України, проте на Заході все ще дощитиме, на щастя, грози не передбачаються. Також буде доволі прохолодно, порівняно з іншою частиною країни - вночі +8... +10 градусів, вдень від +16 до +18 вище нуля.

На решті територій буде хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься на позначці від +19 до +24 градусів.

Вітер буде доволі інтенсивний - від 7 до 12 метрів за секунду.

В Києві в суботу мороситиме, температура +18... +20 градусів, в неділю буде хмарно, але без опадів, повітря прогріється до позначок +20... +22 градуси.

Погода в Україні 5 травня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала обнадійливий прогноз погоди до кінця тижня, а також розповіла, коли в Україні знову похолодає.

До речі, народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли дощі нарешті підуть з України.