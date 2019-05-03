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Сухо только местами: синоптик рассказала о погоде на выходных

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 11:18
Сухо только местами: синоптик рассказала о погоде на выходных
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине напугает жителей штормовым ветром в воскресенье

Погода в Украине в субботу и воскресенье будет теплая, но практически во всех областях ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода 4 и 5 мая ожидается дождливая, но теплая. Наталка Диденко предупредила, что прохладнее всего будет на западе страны, а на юге и востоке температура поднимется до +24 градусов.

"4-5 мая в Украине будет тепло. В дневные часы температура воздуха составит +15 +22 градуса, на юге и востоке +18 +24 градуса. А вот в западных областях подует свежим воздухом, +12 +17 градусов, в Карпатах +4 +9 градусов", - сообщила синоптик.

В субботу сухо будет только местами, а в воскресенье на западе и севере Украины ожидаются грозы.

"В субботу – осадки периодически повсюду. Разве что сухие ячейки 4 мая можно будет выделить на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской области, а также в Запорожье, районах Днепра и в Донецкой области. 5 мая дожди, местами с грозами пройдут на западе и севере Украины. А днем в Поминальное воскресенье дожди вероятны лишь в западных областях. На остальной территории Украины будет солнечно", - рассказала Диденко и отметила важный нюанс о ветре.

"Важный нюанс! В воскресенье ожидается порывистый, до сильного, ветер южного направления", - добавила она.

Сухо только местами: синоптик рассказала о погоде на выходных

Карта погоды 

В Киеве в субботу, 4 мая, ночью и утром ожидаются локальные дожди, днем осадки прекратятся, а вот 5 мая в столице будет ветрено и солнечно.

"5 мая – ночью вероятность дождя, днем будет солнечно. Внимание! Днем 5 мая в Киеве ветер ожидается с сильными порывами. Температура воздуха на выходных в столице +18 +20 градусов. В понедельник в Киеве похолодает, предполагается дождь", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о внезапном похолодании.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз до конца недели.

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