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Настоящая семья: сын Лазарева был замечен вместе с известной актрисой (видео)


Лазарев оставил сына с артисткой, пока выступал на сцене

Сергей Лазарев оставил своего сына Никиту вместе с популярной артисткой Екатериной Варнавой, а сам тем временем пошел выступать на сцену. Соответствующая публикация размещена в соцсети Instagram.

"В этот раз, моим главным зрителем был мой сынуля! На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей. Катюня, походу тут ты продула", - подписал Лазарев.

Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

На видео Никита танцует и подпевает во время выступления отца, а рядом с ним пытается двигаться в такт музыке Варнава:

  • Это нереально мило... У Екатерины шансов не было...
  • Прелесть такая.
  • Боже, так душа радуется, когда смотрю на Вас с сынулей! Настоящая семья.
  • Класс! Сын просто солнышко. Желаю, чтобы и он достигал вершин в свое время.

Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

Ранее Притула рассказал про изгнание Варнавы из Украины.

Напомним, что Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения.

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