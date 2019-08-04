Настоящая семья: сын Лазарева был замечен вместе с известной актрисой (видео)

Сергей Лазарев оставил своего сына Никиту вместе с популярной артисткой Екатериной Варнавой, а сам тем временем пошел выступать на сцену. Соответствующая публикация размещена в соцсети Instagram.

"В этот раз, моим главным зрителем был мой сынуля! На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей. Катюня, походу тут ты продула", - подписал Лазарев.

Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

На видео Никита танцует и подпевает во время выступления отца, а рядом с ним пытается двигаться в такт музыке Варнава:

Это нереально мило... У Екатерины шансов не было...

Прелесть такая.

Боже, так душа радуется, когда смотрю на Вас с сынулей! Настоящая семья.

Класс! Сын просто солнышко. Желаю, чтобы и он достигал вершин в свое время.

Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

Ранее Притула рассказал про изгнание Варнавы из Украины.

Напомним, что Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения.