Справжня родина: син Лазарєва був помічений разом із відомою акторкою (відео)

Сергій Лазарєв залишив свого сина Микиту разом із популярною артисткою Катериною Варнавою, а сам тим часом пішов виступати на сцену. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Instagram.

"На цей раз, моїм головним глядачем був мій синуля! На відео танцювальний баттл між Микитою і Катею. Катюня, мабуть тут ти продула", - підписав Лазарєв.

Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)

На відео Микита танцює та підспівує під час виступу батька, а поруч з ним намагається рухатися в такт музиці також і Варнава:

Це нереально мило... У Катерини шансів не було...

Принадність така.

Боже, так душа радіє, коли дивлюся на Вас з синочком! Справжня сім'я.

Класс! Син просто сонечко. Бажаю, щоб і він досягав вершин свого часу.

Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)

Раніше Притула розповів про вигнання Варнави з України.

Нагадаємо, що Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення.