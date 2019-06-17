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Лазарев обматерил Лободу: певица впервые прокомментировала скандал

STYLERПерсоны    17.06.2019 - 11:59
Лазарев обматерил Лободу: певица впервые прокомментировала скандал
Лобода прокомментировала ссору с Лазаревым (коллаж РБК-Украина)

Лобода резко высказалась о конфликте с Лазаревым

Светлана Лобода и Сергей Лазарев решили устроить матерные разборки за кулисами премии МУЗ-ТВ. Исполнитель обматерил украинскую звезду прямо на глазах у коллег. Лобода решила прокомментировать данную ситуацию, что и сделала в ходе прямого эфира в Instagram.

Фанаты утверждают, конфликт между исполнителями возник на почве того, что артистка получила статуэтку как "лучшая певица года". Лазарев банально позавидовал. К тому же, Лобода получила больше времени для своего выступления, чем представитель РФ на Евровидении 2019.

Так, Лободе дали исполнить целых шесть композиций на мероприятии, а вот сам Лазарев из-за технических проблем продемонстрировать свой номер не смог.

Во время прямого эфира в соцсети артистка на вопрос одного из пользователей ответила: "Что у меня стряслось с Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут".

Лазарев обматерил Лободу: певица впервые прокомментировала скандалЛобода прокомментировала ссору с Лазаревым (фото: instagram.com/lobodaofficial)

К слову, некоторые уверены, что конфликт между Лазаревым и Лободой создан специально - с целью привлечения внимания к своему творчеству. Однако после данного инцидента Светлана отписалась от коллеги в Instagram.

Ранее пользователи упрекнули Лободу в лишнем весе и посоветовали заниматься спортом.

Мы писали, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.

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