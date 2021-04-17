Настоящая легенда: умер украинский олимпийский чемпион

В Киеве умер знаменитый украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков в возрасте 71 года. Олимпийский чемпион в последнее время болел, а скончался в результате инсульта.
Об этом передали в Федерации дзюдо Украины.
Сергей Петрович тренировался в Киеве ДСО "Динамо". Он выступал в супертяжелом весе, и был одним из самых ярких воспитанников основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука.
Новиков считается основателем вида единоборств, который называется "русский бой".
Будущий легендарный спортсмен родился 15 декабря 1949 года в Москве. Будучи талантливым дзюдоистом, он участвовал на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, где завоевал золотую медаль.
Новиков также стал обладателем "серебра" (Лозанна, 1973 год) и "бронзы" (Вена, 1975 год) чемпионатов мира, восьми наград личных чемпионатов Европы, трехкратным Чемпионом Европы среди команд в составе сборной СССР.
Украинский дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков (фото: ukrainejudo.com)
"Годы ярких побед на международных татами - это 1970-1980 годы. Завершил карьеру после Олимпиады-1980 в Москве. В последние годы развивал универсальный бой", - рассказали в Федерации.
В Киеве ночью 16 апреля его сердце перестало биться.
Украинский олимпийский чемпион Сергей Новиков (фото: ukrainejudo.com)
В сети скорбят о кончине легендарного дзюдоиста Сергея Новикова, и рассказывают о его уникальном стиле боя.
Ранее сообщалось, что 1 апреля коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу Владимира Чечера, который за неделю до этого встретил свой 80-й день рождения.
Также мы писали о том, что в январе умер украинский олимпийский чемпион Владимир Киселев, на счету которого 20 рекордов и золотая медаль.