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Справжня легенда: помер український олімпійський чемпіон

Автор: Володимир Костирін

У Києві помер знаменитий український дзюдоїст і самбіст Сергій Новіков у віці 71 року. Олімпійський чемпіон останнім часом хворів, а помер в результаті інсульту.

Про це передали в Федерації дзюдо України.

Сергій Петрович тренувався в Києві ДСТ "Динамо". Він виступав у суперважкій вазі, і був одним з найяскравіших вихованців засновника українського дзюдо Ярослава Волощука.

Новіков вважається засновником виду єдиноборств, який називається "російський бій".

Майбутній легендарний спортсмен народився 15 грудня 1949 року в Москві. Будучи талановитим дзюдоїстом, він брав участь на Олімпійських іграх в Монреалі в 1976 році, де завоював золоту медаль.

Новіков також став володарем "срібла" (Лозанна, 1973 рік) і "бронзи" (Відень, 1975 рік) чемпіонатів світу, восьми нагород особистих чемпіонатів Європи, триразовим Чемпіоном Європи серед команд у складі збірної СРСР.

Український дзюдоїст, олімпійський чемпіон Сергій Новіков (фото: ukrainejudo.com)

"Роки яскравих перемог на міжнародних татамі - це 1970-1980 роки. Завершив кар'єру після Олімпіади-1980 у Москві. В останні роки розвивав універсальний бій", - розповіли у Федерації.

У Києві вночі 16 квітня його серце перестало битися.

Український олімпійський чемпіон Сергій Новіков (фото: ukrainejudo.com)

У мережі сумують через смерть легендарного дзюдоїста Сергія Новікова, і розповідають про його унікальний стиль бою.

  • Динамо Київ. У ті роки, коли засяяла зірка С. Новікова, був дуже великий кураж, хто тренувався в Динамо. Тяж з такою ювелірною підсічкою, задньою та передньою підніжкою, це Великий С. Новіков. Сум та біль коли богатирі України покидають землю! Світла пам'ять. Пам'ятаємо. Царство небесне!
  • Нехай спочиває у мирі з Господом нашим Творцем. Вічна пам'ять чемпіону!
  • Вічна пам'ять!

Раніше повідомлялося, що 1 квітня коронавірус забрав життя знаменитого українського тренера з боксу Володимира Чечера, який за тиждень до цього зустрів свій 80-й день народження.

Також ми писали про те, що в січні помер український олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, на рахунку якого 20 рекордів і золота медаль.

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