Справжня легенда: помер український олімпійський чемпіон

У Києві помер знаменитий український дзюдоїст і самбіст Сергій Новіков у віці 71 року. Олімпійський чемпіон останнім часом хворів, а помер в результаті інсульту.
Про це передали в Федерації дзюдо України.
Сергій Петрович тренувався в Києві ДСТ "Динамо". Він виступав у суперважкій вазі, і був одним з найяскравіших вихованців засновника українського дзюдо Ярослава Волощука.
Новіков вважається засновником виду єдиноборств, який називається "російський бій".
Майбутній легендарний спортсмен народився 15 грудня 1949 року в Москві. Будучи талановитим дзюдоїстом, він брав участь на Олімпійських іграх в Монреалі в 1976 році, де завоював золоту медаль.
Новіков також став володарем "срібла" (Лозанна, 1973 рік) і "бронзи" (Відень, 1975 рік) чемпіонатів світу, восьми нагород особистих чемпіонатів Європи, триразовим Чемпіоном Європи серед команд у складі збірної СРСР.
Український дзюдоїст, олімпійський чемпіон Сергій Новіков (фото: ukrainejudo.com)
"Роки яскравих перемог на міжнародних татамі - це 1970-1980 роки. Завершив кар'єру після Олімпіади-1980 у Москві. В останні роки розвивав універсальний бій", - розповіли у Федерації.
У Києві вночі 16 квітня його серце перестало битися.
Український олімпійський чемпіон Сергій Новіков (фото: ukrainejudo.com)
У мережі сумують через смерть легендарного дзюдоїста Сергія Новікова, і розповідають про його унікальний стиль бою.
Раніше повідомлялося, що 1 квітня коронавірус забрав життя знаменитого українського тренера з боксу Володимира Чечера, який за тиждень до цього зустрів свій 80-й день народження.
Також ми писали про те, що в січні помер український олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, на рахунку якого 20 рекордів і золота медаль.