ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

Новина українською →
Воскресенье 30 января 2022 07:33
Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы Как часто нужно мыть волосы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для девушки вопрос чистых волос - это дело чести. Поэтому они часто задумывают, сколько раз в неделю людям необходимо мыть волосы. Однако ответ зависит от вашего типа и текстуры волос.

Об этом пишет Salonsecret.

Жирные волосы

С мытьем таких волос важно не переусердствовать. Все потому, что если мыть их очень часто, то сальные железы могут активироваться и восполнить дефицит кожного сала.

К тому же и долго с жирными волосами нельзя ходить, ведь могут закупориться поры и появиться перхоть. По словам экспертов такие волосы нужно мыть раза четыре в неделю.

Нормальные волосы

Людям с нормальным типом волос можно мыть голову не чаще двух раз в неделю. Тогда волосы не будут выглядеть грязными.

Кроме того, жесткие и вьющиеся волосы можно мыть реже, чем тонкие, потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется.

Сухие волосы

Дефицит кожного сала, окрашивание и обесцвечивание приводит к тому, что волосы становятся сухими. Такие волосы чаще всего ломкие с секущимися кончиками.

Эксперты советуют им мыть 1-2 раза в неделю. Однако, отмечается, что короткие волосы можно мыть чаще. Важно во время каждого мытья подпитывать волосы масками и маслами.

Ранее мы сообщали, почему выпадают волосы и как решить эту проблему.

Также мы писали, как сохранить волосы чистыми дольше.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосы
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух