Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

Для девушки вопрос чистых волос - это дело чести. Поэтому они часто задумывают, сколько раз в неделю людям необходимо мыть волосы. Однако ответ зависит от вашего типа и текстуры волос.

Жирные волосы

С мытьем таких волос важно не переусердствовать. Все потому, что если мыть их очень часто, то сальные железы могут активироваться и восполнить дефицит кожного сала.

К тому же и долго с жирными волосами нельзя ходить, ведь могут закупориться поры и появиться перхоть. По словам экспертов такие волосы нужно мыть раза четыре в неделю.

Нормальные волосы

Людям с нормальным типом волос можно мыть голову не чаще двух раз в неделю. Тогда волосы не будут выглядеть грязными.

Кроме того, жесткие и вьющиеся волосы можно мыть реже, чем тонкие, потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется.

Сухие волосы

Дефицит кожного сала, окрашивание и обесцвечивание приводит к тому, что волосы становятся сухими. Такие волосы чаще всего ломкие с секущимися кончиками.

Эксперты советуют им мыть 1-2 раза в неделю. Однако, отмечается, что короткие волосы можно мыть чаще. Важно во время каждого мытья подпитывать волосы масками и маслами.