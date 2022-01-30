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Експерти розповіли, наскільки часто насправді потрібно мити волосся

Новость на русском →
Неділя 30 січня 2022 07:33
Експерти розповіли, наскільки часто насправді потрібно мити волосся Як часто потрібно мити волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для дівчини питання чистого волосся - це справа честі. Тому вони часто задумують, скільки разів на тиждень людям необхідно мити волосся. Однак, відповідь залежить від вашого типу і текстури волосся.

Про це пише Salonsecret.

Жирне волосся

З миттям такого волосся важливо не перестаратися. Все тому, що якщо мити їх дуже часто, то сальні залози можуть активуватися та заповнити дефіцит шкірного сала.

До того ж і довго з жирним волоссям не можна ходити, адже можуть закупоритися пори та з'явитися лупа. За словами експертів таке волосся потрібно мити рази чотири на тиждень.

Нормальне волосся

Людям з нормальним типом волосся можна мити голову не частіше двох разів на тиждень. Тоді волосся не виглядатиме брудним.

Окрім того, жорстке та кучеряве волосся можна мити рідше, ніж тонке, тому що по них шкірне сало не так швидко поширюється.

Сухе волосся

Дефіцит шкірного сала, фарбування і знебарвлення призводить до того, що волосся стає сухим. Таке волосся найчастіше ламке з посіченими кінчиками.

Експерти радять їх мити 1-2 рази на тиждень. Однак, зазначається, що коротке волосся можна мити частіше. Важливо під час кожного миття підживлювати волосся масками та олійками.

Раніше ми повідомляли, чому випадає волосся та як вирішити цю проблему.

Також ми писали, як зберегти волосся чистим довше.

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