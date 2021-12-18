Почему выпадают волосы и как решить эту проблему

Выпадение волос – это естественный физиологический процесс, но согласитесь, что иногда количество волос остается на щетке, поистине ужасает. И перед тем, как начать паниковать мы рекомендуем разобраться, какие есть причины этой проблемы и способы решения.

Почему выпадают волосы

Так, недостаток витамина D является одной из самых распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин, особенно в зимнее время года. В частности, всего 30 минут солнечного света в день или 10 микрограмм витамина D усилят иммунитет и сохранят здоровье волос.

Как рассказал эксперт Карл Кристиан, потребление жирной рыбы, красного мяса, яиц (особенно желтка) может помочь увеличить уровень витамина D в организме.

Также специалист советует массировать кожу головы во время душа. Такой способ поможет очистить кожу головы от жира и отмерших клеток, а также стимулирует рост волос.

Почему выпадают волосы (freepik)

К тому же выпадение волос может быть связано с дефицитом витамина B12, который содержится в продуктах животного происхождения. Бывают случаи, когда волосы становятся ломкими из-за нехватки белка в рационе.

Отмечается, что диета, которая состоит из нежирного мяса, яиц, рыбы, нежирного сыра, киноа, орехов и тофу, способствует устранению дефицита белка. Для тех, кто придерживается вегетарианского типа питания, рекомендуется заполнять B12 с помощью пищевых добавок.

Как прекратить выпадение волос

Старайтесь мыть волосы не очень часто. Три раза в неделю - более чем достаточно. В процессе мытья используйте шампуни, которые подходят к вашему типу волос и состоят из натуральных ингредиентов.

Почему выпадают волосы (freepik)

Такие шампуни, как правило, стоят дороже, и найти их труднее, но это того стоит. Используйте, также, яблочный уксус для волос.

После мытья не нужно использовать фен. Следует слегка отжать волосы руками, чтобы удалить, по мере возможности, с них лишнюю воду. Затем, дать им просохнуть естественным образом, под конец вытерев хлопчатобумажным полотенцем или полотенцем из ткани натурального происхождения.