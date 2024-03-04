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"Наскільки це важко?": жінки у TikTok запустили новий тренд повʼязаний з чоловічою роботою

У TikTok жінки запустили тренд про чоловічу роботу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

У TikTok з’явився тренд, у якому жінки виконують чоловічу роботу і розповідають, наскільки це важко

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео жінок у TikTok.

У TikTok жінки запустили тренд про чоловічу роботу

Блогерка з нікнеймом mad_mitch запустила цікавий тренд у TikTok, де вона розповіла, як самостійно робить те, що зазвичай попросить зробити свого батька. За словами дівчини, їй потрібно було розібратися з шинами й цього разу вона вирішила зробити це самостійно. 

Дівчині просто прийшла думка, "Наскільки це може бути важко?", адже чоловіки роблять це і така робота не виглядає занадто важкою. 

Саме після публікації відео mad_mitch з цим питанням, інші жінки також проявили інтерес та спробували зробити якусь чоловічу справу і показати це на відео. 

Наприклад, одна з користувачок TikTok під звук "How Hard Can It Be? Boys Do It" показала, як вправно розбирається з електрикою. Вона одягнула спеціальний робочий костюм та знімала на відео процес. 

Ще одна жінка вирішила показати, як це, бути нейрохірургинею та показала процес на відео з таким самим питанням про складність справи. 

Такі тренди у соціальних мережах пропагують рівноправ’я, а це досить гостра тема останніх років, бо жінки намагаються вийти на один рівень з чоловіками в усіх аспектах життя: 

  • робота
  • родина
  • бізнес
  • спорт
  • особисті досягнення. 

Для деяких жінок надважливо вести конкурентну боротьбу з чоловіками, це дає їм впевненість у собі та тішить его. Але насправді це може заважати будувати романтичні та ділові стосунки з чоловіками, адже конкуренція не завжди є доречною та потрібною.

Але цей тренд має й позитивну сторону - нові жарти. Наприклад, одна з жінок пожартувала про те, що чоловіки часто носять одне й те саме вбрання, тож задала собі питання, "Наскільки це важко може бути?".

@mad_mitch

 

original sound - mads mitch
@ladyspinedoc How hard can it be? #doctor #neurosurgery #premed #neurosurgeon #howhardcanitbe #medschool #medicalschool original sound - mads mitch
@reinaeads And now shes in charge of the boys #femaleelectrician original sound - mads mitch
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