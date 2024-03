"Насколько это тяжело?": женщины в TikTok запустили новый тренд связанный с мужской работой

В TikTok женщины запустили тренд о мужской работе

Блоггерша с никнеймом mad_mitch запустила интересный тренд в TikTok, где она рассказала, как самостоятельно делает то, что обычно попросит сделать своего отца. По словам девушки, ей нужно было разобраться с шинами, и на этот раз она решила сделать это самостоятельно.

Девушке просто пришла мысль, "Насколько это может быть тяжело?", ведь мужчины делают это и такая работа не выглядит слишком тяжелой.

Именно после публикации видео mad_mitch с этим вопросом другие женщины также проявили интерес и попытались сделать какое-то мужское дело и показать это на видео.

Например, одна из пользователей TikTok под звук "How Hard Can It Be? Boys Do It" показала, как ловко разбирается с электричеством. Она надела специальный рабочий костюм и снимала на видео процесс.

Еще одна женщина решила показать, как это быть нейрохирургиней и показала процесс на видео с таким же вопросом о сложности дела.

Такие тренды в социальных сетях пропагандируют равноправие, а это достаточно острая тема последних лет, потому что женщины пытаются выйти на один уровень с мужчинами во всех аспектах жизни.

Для некоторых женщин важно вести конкурентную борьбу с мужчинами, это дает им уверенность в себе и радует его. Но на самом деле это может мешать строить романтические и деловые отношения с мужчинами, ведь конкуренция не всегда уместна и нужна.

Но этот тренд имеет и положительную сторону – новые шутки. Например, одна из женщин пошутила о том, что мужчины часто носят один и тот же наряд, поэтому задала себе вопрос, "Насколько это трудно может быть?".