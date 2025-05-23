Наскільки сильні ваші ноги? Перевірте це за допомогою простого тесту зі стрибком

Щоб дізнатися, наскільки сильні ваші м’язи нижньої частини тіла, достатньо зробити простий стрибок. Існує певна відстань, яку має подолати людина під час вертикального стрибка з місця - саме вона вказує на силу ніг.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Фізіотерапевт Амані Тейлор розповіла, що висота вашого стрибка у вертикальну позицію може бути ключовим показником загальних спортивних результатів.
"Виконання стрибка залежить від сили, що генерується під час циклу розтягування-скорочення, коли активний м’яз розтягується (ексцентричне скорочення), а одразу після цього відбувається його вкорочення (концентричне скорочення)", - каже вона.
З віком м’язова сила знижується, оскільки тіло змінюється через:
Важливо знати, що зріст і вага можуть впливати на результати.
За словами Амані, середня висота стрибків для чоловіків становить понад 50 сантиметрів, а для жінок - понад 40 сантиметрів.
Щоб безпечно перевірити свій вертикальний стрибок, допоможе метод стіни та крейди:
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