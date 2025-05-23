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Наскільки сильні ваші ноги? Перевірте це за допомогою простого тесту зі стрибком

Названо відстань, на яку потрібно вміти стрибати в висоту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб дізнатися, наскільки сильні ваші м’язи нижньої частини тіла, достатньо зробити простий стрибок. Існує певна відстань, яку має подолати людина під час вертикального стрибка з місця - саме вона вказує на силу ніг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Що відомо

Фізіотерапевт Амані Тейлор розповіла, що висота вашого стрибка у вертикальну позицію може бути ключовим показником загальних спортивних результатів.

"Виконання стрибка залежить від сили, що генерується під час циклу розтягування-скорочення, коли активний м’яз розтягується (ексцентричне скорочення), а одразу після цього відбувається його вкорочення (концентричне скорочення)", - каже вона.

З віком м’язова сила знижується, оскільки тіло змінюється через:

  • збільшення пасивної маси, яка не сприяє виробленню сили
  • втрату м’язової маси в різних групах м’язів з різною швидкістю
  • зміни площі поперечного перерізу скелетних м’язів
  • зміни еластичності сухожиль

Важливо знати, що зріст і вага можуть впливати на результати.

Відстань стрибків, до яких варто прагнути

За словами Амані, середня висота стрибків для чоловіків становить понад 50 сантиметрів, а для жінок - понад 40 сантиметрів.

Щоб безпечно перевірити свій вертикальний стрибок, допоможе метод стіни та крейди:

  • підійдіть до стіни у домі або в спортзалі
  • нанесіть трохи крейди на кінчики пальців вашої руки
  • станьте прямо, розмістивши плече приблизно на 15 сантиметрів від стіни
  • тримаючи обидві ноги рівно на підлозі, підніміть руку якомога вище та зробіть позначку на стіні рукою, замальованою крейдою 
  • після цього підстрибніть, витягнувши руку над головою 
  • як тільки ви досягнете найвищої точки, зробіть другу позначку на стіні рукою
  • виміряйте відстань між двома крейдяними позначками 

 

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