Наскільки сильні ваші ноги? Перевірте це за допомогою простого тесту зі стрибком

Що відомо

Фізіотерапевт Амані Тейлор розповіла, що висота вашого стрибка у вертикальну позицію може бути ключовим показником загальних спортивних результатів.

"Виконання стрибка залежить від сили, що генерується під час циклу розтягування-скорочення, коли активний м’яз розтягується (ексцентричне скорочення), а одразу після цього відбувається його вкорочення (концентричне скорочення)", - каже вона.

З віком м’язова сила знижується, оскільки тіло змінюється через:

збільшення пасивної маси, яка не сприяє виробленню сили

втрату м’язової маси в різних групах м’язів з різною швидкістю

зміни площі поперечного перерізу скелетних м’язів

зміни еластичності сухожиль

Важливо знати, що зріст і вага можуть впливати на результати.

Відстань стрибків, до яких варто прагнути

За словами Амані, середня висота стрибків для чоловіків становить понад 50 сантиметрів, а для жінок - понад 40 сантиметрів.

Щоб безпечно перевірити свій вертикальний стрибок, допоможе метод стіни та крейди: