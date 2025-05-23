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Насколько сильны ваши ноги? Проверьте это с помощью простого теста с прыжком

Названо расстояние, на которое нужно уметь прыгать в высоту (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы узнать, насколько сильны ваши мышцы нижней части тела, достаточно сделать простой прыжок. Существует определенное расстояние, которое должен преодолеть человек во время вертикального прыжка с места - именно оно указывает на силу ног.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Что известно

Физиотерапевт Амани Тейлор рассказала, что высота вашего прыжка в вертикальную позицию может быть ключевым показателем общих спортивных результатов.

"Выполнение прыжка зависит от силы, генерируемой во время цикла растяжения-сокращения, когда активная мышца растягивается (эксцентрическое сокращение), а сразу после этого происходит ее укорочение (концентрическое сокращение)", - говорит она.

С возрастом мышечная сила снижается, поскольку тело меняется из-за:

  • увеличения пассивной массы, которая не способствует выработке силы
  • потери мышечной массы в разных группах мышц с разной скоростью
  • изменения площади поперечного сечения скелетных мышц
  • изменения эластичности сухожилий

Важно знать, что рост и вес могут влиять на результаты.

Расстояние прыжков, к которым стоит стремиться

По словам Амани, средняя высота прыжков для мужчин составляет более 50 сантиметров, а для женщин - более 40 сантиметров.

Чтобы безопасно проверить свой вертикальный прыжок, поможет метод стены и мела:

  • подойдите к стене в доме или в спортзале
  • нанесите немного мела на кончики пальцев вашей руки
  • станьте прямо, разместив плечо примерно на 15 сантиметров от стены
  • держа обе ноги ровно на полу, поднимите руку как можно выше и сделайте отметку на стене рукой, зарисованной мелом
  • после этого подпрыгните, вытянув руку над головой
  • как только вы достигнете самой высокой точки, сделайте вторую отметку на стене рукой
  • измерьте расстояние между двумя меловыми отметками

 

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