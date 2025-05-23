Насколько сильны ваши ноги? Проверьте это с помощью простого теста с прыжком

Чтобы узнать, насколько сильны ваши мышцы нижней части тела, достаточно сделать простой прыжок. Существует определенное расстояние, которое должен преодолеть человек во время вертикального прыжка с места - именно оно указывает на силу ног.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Физиотерапевт Амани Тейлор рассказала, что высота вашего прыжка в вертикальную позицию может быть ключевым показателем общих спортивных результатов.
"Выполнение прыжка зависит от силы, генерируемой во время цикла растяжения-сокращения, когда активная мышца растягивается (эксцентрическое сокращение), а сразу после этого происходит ее укорочение (концентрическое сокращение)", - говорит она.
С возрастом мышечная сила снижается, поскольку тело меняется из-за:
Важно знать, что рост и вес могут влиять на результаты.
По словам Амани, средняя высота прыжков для мужчин составляет более 50 сантиметров, а для женщин - более 40 сантиметров.
Чтобы безопасно проверить свой вертикальный прыжок, поможет метод стены и мела:
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