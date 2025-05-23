Насколько сильны ваши ноги? Проверьте это с помощью простого теста с прыжком

Что известно

Физиотерапевт Амани Тейлор рассказала, что высота вашего прыжка в вертикальную позицию может быть ключевым показателем общих спортивных результатов.

"Выполнение прыжка зависит от силы, генерируемой во время цикла растяжения-сокращения, когда активная мышца растягивается (эксцентрическое сокращение), а сразу после этого происходит ее укорочение (концентрическое сокращение)", - говорит она.

С возрастом мышечная сила снижается, поскольку тело меняется из-за:

увеличения пассивной массы, которая не способствует выработке силы

потери мышечной массы в разных группах мышц с разной скоростью

изменения площади поперечного сечения скелетных мышц

изменения эластичности сухожилий

Важно знать, что рост и вес могут влиять на результаты.

Расстояние прыжков, к которым стоит стремиться

По словам Амани, средняя высота прыжков для мужчин составляет более 50 сантиметров, а для женщин - более 40 сантиметров.

Чтобы безопасно проверить свой вертикальный прыжок, поможет метод стены и мела: