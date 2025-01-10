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Наскільки шкідливо ходити вдома босоніж: лікарі здивували відповіддю

Чим шкідливо ходити босоніж вдома (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходити вдома босоніж може бути небезпечно для здоров'я. Така звичка може призвести до алергії та грибка на стопах. Ортопед розповів, як мінімізувати ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

 часом відсутність амортизації може призвести до навантаження на суглоби, особливо у тих, у кого вже є проблеми зі стопами.

Шкарпетки можуть запропонувати мінімальний захист від алергенів, водночас дозволяючи ногам почуватися відносно вільно. Під час носіння шкарпеток також мінімізується прямий контакт із поверхнями, на яких можуть міститися бактерії чи подразники.

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ортопедЗдоров'яІнфекції