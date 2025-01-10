Наскільки шкідливо ходити вдома босоніж: лікарі здивували відповіддю

часом відсутність амортизації може призвести до навантаження на суглоби, особливо у тих, у кого вже є проблеми зі стопами.

Шкарпетки можуть запропонувати мінімальний захист від алергенів, водночас дозволяючи ногам почуватися відносно вільно. Під час носіння шкарпеток також мінімізується прямий контакт із поверхнями, на яких можуть міститися бактерії чи подразники.