Насколько вредно ходить дома босиком: врачи удивили ответом

Ходить дома босиком может быть опасно для здоровья. Такая привычка может привести к аллергии и грибку на стопах. Ортопед рассказал, как минимизировать риски.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
временем отсутствие амортизации может привести к нагрузке на суставы, особенно у тех, у кого уже есть проблемы со стопами.
Носки могут предложить минимальную защиту от аллергенов, в то же время позволяя ногам чувствовать себя относительно свободно. Во время ношения носков также минимизируется прямой контакт с поверхностями, на которых могут содержаться бактерии или раздражители.
Ранее мы сообщали о 10 простых способах избавиться от запаха вонючих ног.
Также мы писали, как коврик в ванной может привести к проблемам с кожей ног.