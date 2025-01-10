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Насколько вредно ходить дома босиком: врачи удивили ответом

Чем вредно ходить босиком дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ходить дома босиком может быть опасно для здоровья. Такая привычка может привести к аллергии и грибку на стопах. Ортопед рассказал, как минимизировать риски.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

временем отсутствие амортизации может привести к нагрузке на суставы, особенно у тех, у кого уже есть проблемы со стопами.

Носки могут предложить минимальную защиту от аллергенов, в то же время позволяя ногам чувствовать себя относительно свободно. Во время ношения носков также минимизируется прямой контакт с поверхностями, на которых могут содержаться бактерии или раздражители.

 

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