Насколько вредно ходить дома босиком: врачи удивили ответом

временем отсутствие амортизации может привести к нагрузке на суставы, особенно у тех, у кого уже есть проблемы со стопами.

Носки могут предложить минимальную защиту от аллергенов, в то же время позволяя ногам чувствовать себя относительно свободно. Во время ношения носков также минимизируется прямой контакт с поверхностями, на которых могут содержаться бактерии или раздражители.