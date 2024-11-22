Килимок у ванній може призвести до проблем зі шкірою ніг: всі деталі

Килимок у ванній кімнаті може піддати ноги впливу мікробів та призвести до проблем зі шкірою. Варто вміти правильно доглядати за таким предметом, щоб уникнути всіх небезпек.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як часто потрібно прати килимок.

Небезпека для ніг

Після кожного прийому душу люди стають на килимок, на який капають залишки води або мила. Однак, якщо не висушувати килимок, то він буде вологим і на ньому будуть накопичуватись бактерії, що може призвести до цвілі.

На жаль, не тільки вологість створює таку проблему. Завдяки тісній близькості до унітаза килимки також забезпечують велику площу поверхні для збору бактерій, які розбризкуються під час кожного змиву.

Запобіжний крок для підтримки чистоти вашої ванної кімнати: закрийте кришку унітазу перед змивом. Це запобіжить розбризкуванню мільйонів бактерій на ручки, підлогу або килимок.

До того ж більшість людей зазвичай думають про те, що прати килимки для ванної кімнати лише раз або два на рік буде достатньо. Але це не так.

Як правильно доглядати за килимами

Є способи випередити проблеми з цвіллю та бактеріями. Зокрема, можна взяти килимок і повісити його на бортик ванни або на шторку для душу між використаннями. Це забезпечує циркуляцію повітря, яка може уповільнити ріст мікробів.

Прати такий килимок потрібно раз на тиждень, щоб уникнути розмноження бактерій та грибка.

Килимки з мікрофібри з довгим ворсом найчастіше збирають сміття та стають розсадником бактерій. Краще вибирати килимки гумові, пластикові, тобто із матеріалу, який не почне погано пахнути через три тижні.

Коли треба викидати килимок

Час замінити килимок для ванни, коли на ньому з'являються видимі ознаки зносу - потертості, потемнішання або вицвітання кольору, втрата щільності.

Гумові килимки для ванни можуть мати найбільш очевидні ознаки - легко помітити, коли гумова основа починає тріскатися або рватися.

Водночас регулярне і ретельне чищення килимка за допомогою засобів, призначених для глибокого очищення і видалення запахів, може забезпечити тривалий термін його служби.