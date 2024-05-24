Наскільки корисна полуниця зі сметаною та цукром: відповідь тренера

Чи корисна полуниця зі сметаною та цукром

Віктор розповів, що у порції полуниці без нічого міститься 65 калорій.

"Але якщо додати трішки сметани, цукру і все це розмішати, то калорій стане майже в чотири рази більше, а саме 245", - сказав тренер.

За словами експерта, чим більше продукт смачний - тим менше він дієтичний, і навпаки.

"Якщо продукт менше смакує - то він буде дієтичний", - сказав на відео Мандзяк.

Тренер радить всім українцям знайти золоту середину, тобто не зловживати калорійними продуктами, але дозволяти їх собі іноді.