Наскільки корисна полуниця зі сметаною та цукром: відповідь тренера

Зараз в Україні розпочався сезон полуниці. Чимало людей люблять додавати до неї сметану та цукор, але чи корисно це?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера Віктора Мандзяка у Facebook.
Віктор розповів, що у порції полуниці без нічого міститься 65 калорій.
"Але якщо додати трішки сметани, цукру і все це розмішати, то калорій стане майже в чотири рази більше, а саме 245", - сказав тренер.
За словами експерта, чим більше продукт смачний - тим менше він дієтичний, і навпаки.
"Якщо продукт менше смакує - то він буде дієтичний", - сказав на відео Мандзяк.
Тренер радить всім українцям знайти золоту середину, тобто не зловживати калорійними продуктами, але дозволяти їх собі іноді.
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