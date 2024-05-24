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Насколько полезна клубника со сметаной и сахаром: ответ тренера

Фото: Полезна ли клубника со сметаной (shuba/life)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине начался сезон клубники. Многие любят добавлять в нее сметану и сахар, но полезно ли это?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Полезна ли клубника со сметаной и сахаром

Виктор рассказал, что в порции клубники ничего не содержит 65 калорий.

"Но если добавить немного сметаны, сахара и все это размешать, то калорий станет почти в четыре раза больше, а именно 245", - сказал тренер.

По словам эксперта, чем больше продукт вкуснее – тем меньше он диетический, и наоборот.

"Если продукт меньше подходит - то он будет диетичен", - сказал на видео Мандзяк.

Тренер советует всем украинцам найти золотую середину, то есть не злоупотреблять калорийными продуктами, но разрешать их себе иногда.

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