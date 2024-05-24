Насколько полезна клубника со сметаной и сахаром: ответ тренера

Сейчас в Украине начался сезон клубники. Многие любят добавлять в нее сметану и сахар, но полезно ли это?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера Виктора Мандзяка в Facebook.
Виктор рассказал, что в порции клубники ничего не содержит 65 калорий.
"Но если добавить немного сметаны, сахара и все это размешать, то калорий станет почти в четыре раза больше, а именно 245", - сказал тренер.
По словам эксперта, чем больше продукт вкуснее – тем меньше он диетический, и наоборот.
"Если продукт меньше подходит - то он будет диетичен", - сказал на видео Мандзяк.
Тренер советует всем украинцам найти золотую середину, то есть не злоупотреблять калорийными продуктами, но разрешать их себе иногда.
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