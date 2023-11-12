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Наскільки комфортно живуть українські біженці на виплати в Європі

Як українцям живеться на виплати в Європі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Майже кожна країна у Європі виплачує українським переселенцям певні суми грошей, всюди вони різні, але й рівень життя у кожній країні різний. Тому часто цих виплат просто не вистачає на повноцінний рівень проживання.

Про те, наскільки комфортно українські біженці живуть на європейські виплати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-cторінку Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Наскільки комфортно українські біженці живуть на європейські виплати 

Насправді суми, які виплачують європейські країни здаються великими, оскільки вони становлять приблизно від 500 євро до 1 тисячі євро та більше. В той час, коли переселенці в Україні отримують лише 2 тисячі гривень. 

Але мало хто замислюється над тим, що в європейських країнах і рівень життя геть інший, тому цих виплат не вистачає для комфортного проживання, якщо, звісно, не працювати паралельно і не отримувати більше. 

Також на біженців покладаються певні обов’язки за отримання цих виплат: 

  • шукати роботу або ж в ідеалі працювати та звітувати кожного тижня у центр зайнятості
  • винаймати житло самостійно
  • відвідувати мовні курси, які є обов’язковою умовою для отримання виплат. 

Велика Британія

У Британії на одну людину виплачують 368 фунтів. Здавалося б це непогано, але 150 фунтів щомісяця йде лише на транспорт. А за інші 150 фунтів можливо лише з’їсти один раз комплексний обід. 

У цю суму не враховується житло, яке людина має самостійно оплачувати, якщо вона не живе у спонсора. 

Данія 

Данія виплачує 850 євро на одну людину - сума досить велика, але з них сплачується індивідуальний податок, який становить приблизно 42% від цієї суми. Виходить, що на руки українці отримують 490 євро, мінус приблизно 350 євро за житло. І залишається трохи більше, ніж 100 євро на саме проживання на цілий місяць. 

Норвегія 

У Норвегії переселенцям з України виплачують 540 євро на людину, але після початку мовних курсів - людина отримує 1 тисячу 400 євро на місяць. Та з цієї суми вже потрібно платити за оренду житла, яка може становити приблизно 1 тисячу євро.

Раніше ми писали про те, які країни готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

Також читайте наш матеріал про топ-7 країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців.

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