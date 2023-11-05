Названо топ-7 країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців
Кілька мільйонів українців з початком повномасштабного вторгнення були вимушені залишити свої домівки і стати фактично біженцями в чужих країнах, які, на щастя, допомагають влаштуватися і жити нормальним життям.
Про те, в яких країнах для українців створені найкращі умови, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
В яких країнах створені найкращі умови для українських біженців
Найчастіше українців можна зустріти у Польщі, адже саме туди поїхала більша кількість наших людей. По-перше, у нас з поляками трохи схожий менталітет, по-друге, поляки дуже допомагають українцям, і по-третє, через Польщу можна поїхати в будь-яку іншу країну. Але існують й інші країни, які надають гарні умови та виплати.
Велика Британія
У Британії також не рідко можна зустріти українців. Але потрапити туди не так легко, як у Польщу. Річ в тому, що для життя у Великій Британії українці мають знайти спонсора британця, який буде готовий прихистити. І варто розуміти, що таке спонсорство може закінчитися в будь-який момент, потім житло винаймати доведеться самостійно.
Також Британія виплачує українцям 422 євро дорослим і 361 євро на дитину.
Німеччина
У Німеччині українці можуть розраховувати на безкоштовне житло та харчування і при цьому отримувати виплати у розмірі 502 євро на дорослого і 418-420 євро на дитину в залежності від її віку.
Швейцарія
У Швейцарії українці отримують 520 євро і так само як в Німеччині мають можливість отримати безоплатне житло і харчування.
Норвегія
У Норвегії біженці з України можуть отримувати виплати у розмірі 650 євро на дорослого і 350 євро на дитину. Також в цій країні можна отримати 1400 євро, якщо ходити на спеціальні мовні курси.
Норвежці надають українцям безкоштовне житло. А якщо хтось захоче повернутися в Україні, то таким людям виплатять 1500 євро.
Ірландія
В Ірландії українці можуть розраховувати на безоплатне житло та виплати у розмірі 800 євро.
Франція
А ось у Франції виплати залежать від кількості людей в родині. Якщо це мама з дитиною - вони отримають 306 євро на місяць, а ось родина, яка складається з 4-х людей - отримує 520 євро на місяць.
Франція не надає житло, проте частково компенсує оренду.
Данія
У Данії біженці з України можуть отримати виплати у розмірі 1700 євро, але за умовою, що це будуть мама з дитиною. А якщо це один дорослий, то виплати складають 800 євро. Але з цієї суми знімається податок на дохід. Проте Данія надає безкоштовне житло.
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