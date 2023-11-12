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Насколько комфортно живут украинские беженцы на выплаты в Европе

Как украинцам живется на выплаты в Европе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Почти каждая страна в Европе выплачивает украинским переселенцам определенные суммы денег, повсюду они разные, но и уровень жизни в каждой стране разный. Поэтому часто этих выплат просто не хватает для полноценного уровня проживания.

О том, насколько комфортно украинские беженцы живут на европейские выплаты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Насколько комфортно украинские беженцы живут на европейские выплаты

На самом деле суммы, выплачиваемые европейскими странами кажутся большими, поскольку они составляют примерно от 500 евро до 1 тысячи евро и более. В то время, когда переселенцы в Украине получают всего 2 тысячи гривен.

Но мало кто задумывается над тем, что в европейских странах и уровень жизни совсем другой, поэтому этих выплат не хватает для комфортного проживания, если, конечно, не работать параллельно и не получать больше.

Также на беженцев возлагаются определенные обязанности за получение этих выплат:

  • искать работу или в идеале работать и отчитываться каждую неделю в центр занятости
  • снимать жилье самостоятельно
  • посещать языковые курсы, являющиеся обязательным условием для получения выплат.

Великобритания

В Британии на одного человека выплачивается 368 фунтов. Казалось бы это неплохо, но 150 фунтов ежемесячно уходит только на транспорт. А за остальные 150 фунтов можно только съесть комплексный обед раз в месяц.

В эту сумму не входит жилье, которое человек должен самостоятельно оплачивать, если он не живет у спонсора.

Дания

Дания выплачивает 850 евро на одного человека - сумма достаточно большая, но с нее уплачивается индивидуальный налог, который составляет примерно 42% от этой суммы. Выходит, что на руки украинцы получают 490 евро, минус примерно 350 евро за жилье. И остается чуть больше 100 евро на само проживание на целый месяц.

Норвегия

В Норвегии переселенцам из Украины выплачивают 540 евро на человека, но после начала языковых курсов - человек получает 1400 евро в месяц. Из этой суммы уже нужно платить за аренду жилья, которая может составить около 1 тысячи евро.

Раньше мы писали о том, какие страны готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

Также читайте наш материал о топ-7 странах, где созданы лучшие условия для украинских беженцев.

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