Допоможуть уникнути хвороб та наситять енергією: 10 продуктів, якими найкраще снідати

Сніданок - важливий прийом їжі, адже дає заряд енергії на цілий день. Потрібно їсти правильні продукти, щоб наситити організм необхідними корисними речовинами.

Яйця

У такому продукті багато білка та ще кілька важливих поживних речовин. Вони сприяють насиченню і допомагають знизити споживання калорій протягом дня.

Кава

Кофеїн зранку допомагає збадьоритись та підвищити фізичну і розумову працездатність. Однак, важливо не пити такий напій на голодний шлунок, а лише після прийому їжі.

Грецький йогурт

Йогурт містить не лише білок і мало калорій, а й пребіотики, що підтримують здоров'я кишківника. Тому варто надавати перевагу такому продукту.

Горіхи

Горіхи необідно їсти на сніданок, адже вони мають поживні речовини, сприяють зниженню ризиків серцевих захворювань і зміцненню здоров'я мозку.

Вівсянка

Це тип клітковини, який може знижувати рівень холестерину і підвищувати відчуття ситості. До того ж у її складі багато вітамінів і мінералів, які так необхідні організму.

Насіння чіа

Воно забезпечує профілактику серцево-судинних, онкологічних захворювань та покращує метаболізм.

Зелений чай

У чаї є антиоксидант EGCG, який знижує ризик хронічних захворювань і поліпшує здоров'я мозку.

Білкові коктейлі

Коктейлі або смузі мають багато поживних речовин. До того ж вони є чудовим варіантом після тренувань, щоб наситити організм вітамінами.

Фрукти

Фрукти одні з важливих продуктів у раціоні, адже забезпечують організм вітамінами та мінералами. Також вони містять велику кількість клітковини, яка може підтримувати рівень цукру в крові.

Кисломолочний сир

У ньому багато білка, який допомагає надовго залишатися ситими. До нього можна додавати свіжі фрукти, горіхи та насіння.