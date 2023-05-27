Допоможуть уникнути хвороб та наситять енергією: 10 продуктів, якими найкраще снідати
Сніданок - важливий прийом їжі, адже дає заряд енергії на цілий день. Потрібно їсти правильні продукти, щоб наситити організм необхідними корисними речовинами.
Про це повідомляє HealthLine.
Яйця
У такому продукті багато білка та ще кілька важливих поживних речовин. Вони сприяють насиченню і допомагають знизити споживання калорій протягом дня.
Кава
Кофеїн зранку допомагає збадьоритись та підвищити фізичну і розумову працездатність. Однак, важливо не пити такий напій на голодний шлунок, а лише після прийому їжі.
Грецький йогурт
Йогурт містить не лише білок і мало калорій, а й пребіотики, що підтримують здоров'я кишківника. Тому варто надавати перевагу такому продукту.
Горіхи
Горіхи необідно їсти на сніданок, адже вони мають поживні речовини, сприяють зниженню ризиків серцевих захворювань і зміцненню здоров'я мозку.
Вівсянка
Це тип клітковини, який може знижувати рівень холестерину і підвищувати відчуття ситості. До того ж у її складі багато вітамінів і мінералів, які так необхідні організму.
Насіння чіа
Воно забезпечує профілактику серцево-судинних, онкологічних захворювань та покращує метаболізм.
Зелений чай
У чаї є антиоксидант EGCG, який знижує ризик хронічних захворювань і поліпшує здоров'я мозку.
Білкові коктейлі
Коктейлі або смузі мають багато поживних речовин. До того ж вони є чудовим варіантом після тренувань, щоб наситити організм вітамінами.
Фрукти
Фрукти одні з важливих продуктів у раціоні, адже забезпечують організм вітамінами та мінералами. Також вони містять велику кількість клітковини, яка може підтримувати рівень цукру в крові.
Кисломолочний сир
У ньому багато білка, який допомагає надовго залишатися ситими. До нього можна додавати свіжі фрукти, горіхи та насіння.
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