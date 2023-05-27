Помогут избежать болезней и насытят энергией: 10 продуктов, которыми лучше всего завтракать
Завтрак - важный прием пищи, ведь дает заряд энергии на целый день. Нужно есть правильные продукты, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами.
Об этом сообщает HealthLine.
Яйца
В таком продукте много белка и еще несколько питательных веществ. Они способствуют насыщению и помогают снизить потребление калорий в течение дня.
Кофе
Кофеин утром помогает взбодриться и повысить физическую и умственную работоспособность. Однако важно не пить такой напиток на голодный желудок, а только после приема пищи.
Греческий йогурт
Йогурт содержит не только белок и мало калорий, но и пребиотики, поддерживающие здоровье кишечника. Поэтому следует отдавать предпочтение такому продукту.
Орехи
Орехи необходимо есть на завтрак, ведь они имеют питательные вещества, способствуют снижению рисков сердечных заболеваний и укреплению здоровья мозга.
Овсянка
Это тип клетчатки, который может понижать уровень холестерина и увеличивать чувство сытости. К тому же в ее составе много витаминов и минералов, которые так необходимы организму.
Семена чиа
Они обеспечивают профилактику сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и улучшают метаболизм.
Зеленый чай
В чае есть антиоксидант EGCG, снижающий риск хронических заболеваний и улучшающий здоровье мозга.
Белковые коктейли
Коктейли или смузи имеют много питательных веществ. К тому же они являются отличным вариантом после тренировок, чтобы насытить организм витаминами.
Фрукты
Фрукты одни из важных продуктов в рационе, ведь обеспечивают организм витаминами и минералами. Также они содержат большое количество клетчатки, которое может поддерживать уровень сахара в крови.
Творог
В нем много белка, помогающего надолго оставаться сытыми. К нему можно добавлять свежие фрукты, орехи и семена.
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