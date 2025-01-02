Насіння чіа принесе користь, якщо тільки вживати його певним способом

Чим корисне насіння чіа

Кожна 28-грамова порція (дві столові ложки) містить приблизно 11 грамів клітковини, важливої ​​поживної речовини для здорового травлення.

Розчинна клітковина в насінні чіа поглинає воду і утворює гелеподібну речовину при змішуванні з рідиною, допомагаючи їжі проходити через травний тракт, запобігаючи запорам і сприяючи зростанню корисних кишкових бактерій.

Розчинна клітковина, що міститься в насінні чіа, діє як природне мастило, пом’якшуючи стілець і запобігаючи запорам.

Крім того, гелеутворююча здатність цього насіння допомагає регулювати тривалість перебування їжі в кишечнику, оптимізуючи всмоктування основних поживних речовин.

Насіння чіа треба замочувати перед вживанням (фото: mamabook.com.ua)

Ще однією важливою перевагою є благотворний вплив цього продукту на здоров’я кишечника. Жирні кислоти омега-3 і клітковина чіа в насінні допомагають знизити рівень шкідливого холестерину, покращити артеріальний тиск і зменшити ризик серцевих захворювань.

Як правильно вживати насіння чіа?

Замочування насіння у воді або змішування його з рідиною перед вживанням дозволяє йому вивільнити свій характерний гель, що робить більш ефективними та безпечними для споживання.

Цей процес також допомагає запобігти потенційним проблемам з травленням, таким як здуття живота або судоми, особливо у людей, які не звикли до дієти з високим вмістом клітковини.

Хоча покращення дефекації є однією з найважливіших переваг вживання чіа, йог переваги для здоров’я є далекосяжними та впливають на різні системи організму.

Одним із найбільш значущих вкладів чіа, є його здатність покращувати здоров’я серця. Насіння є джерелом рослинного походження, багатим омега-3 жирними кислотами, зокрема альфа-ліноленовою кислотою (АЛК), яка, як було показано, знижує рівень холестерину ЛПНЩ.

Суперпродукт також має властивості, що протистоять старінню, і все це завдяки кавовій кислоті та кверцетину, які відбивають вільні радикали та допомагають уникнути хронічних захворювань.