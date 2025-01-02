Семена чиа принесут пользу, если только употреблять их определенным способом

Чем полезны семена чиа

Каждая 28-граммовая порция (две столовые ложки) содержит примерно 11 граммов клетчатки, важного питательного вещества для здорового пищеварения.

Растворимая клетчатка в семенах чиа поглощает воду и образует гелеобразное вещество при смешивании с жидкостью, помогая пище проходить через пищеварительный тракт, предотвращая запоры и способствуя росту полезных кишечных бактерий.

Растворимая клетчатка, содержащаяся в семенах чиа, действует как естественная смазка, смягчая стул и предотвращая запоры.

Кроме того, гелеобразующая способность этих семян помогает регулировать продолжительность пребывания пищи в кишечнике, оптимизируя всасывание основных питательных веществ.

Семена чиа надо замачивать перед употреблением (фото: mamabook.com.ua)

Еще одним важным преимуществом является благотворное влияние этого продукта на здоровье кишечника. Жирные кислоты омега-3 и клетчатка в семенах чиа помогают снизить уровень вредного холестерина, улучшить артериальное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Как правильно употреблять семена чиа?

Замачивание семян в воде или смешивание их с жидкостью перед употреблением позволяет им высвободить свой характерный гель, что делает их более эффективными и безопасными для потребления.

Этот процесс также помогает предотвратить потенциальные проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота или судороги, особенно у людей, которые не привыкли к диете с высоким содержанием клетчатки.

Хотя улучшение дефекации является одним из важнейших преимуществ употребления чиа, его преимущества для здоровья являются далеко идущими и влияют на различные системы организма.

Одним из самых значимых вкладов чиа, является его способность улучшать здоровье сердца. Семена являются источником растительного происхождения, богатым омега-3 жирными кислотами, в частности альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая, как было показано, снижает уровень холестерина ЛПНП.

Суперпродукт также обладает свойствами, противостоящими старению, и все это благодаря кофейной кислоте и кверцетину, которые отражают свободные радикалы и помогают избежать хронических заболеваний.