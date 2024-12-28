І це не короп. Названо найкориснішу рибу, яку зазвичай їдять на свята

Під час новорічних свят ми традиційно їмо рибу. Вона здорова, містять багато цінного білка та цінних жирних кислот. Але який вид для нас найкращий?

Який вид риби треба обирати для максимальної користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.

Яка риба найкорисніша?

Дієтолог Міхал Вжосек на третє місце за користю він поставив коропа.

"Він жирний і містить мало омега-3 кислот, які так цінні для нашого здоров’я", - сказав він.

Набагато кращим вибором буде оселедець. Він багатий джерелом омега-3 жирних кислот, які мають протизапальні властивості та підтримують здоров'я серця. Однак традиційно різдвяні страви часто поєднують оселедець з олією або вершками, що значно підвищує калорійність цієї страви.

Так яку ж рибу рекомендує дієтолог? Мова йде про білу рибу, таку як минтай, тріска та хек. По-перше, це найкращий варіант, який можна вибрати для святкового столу. Вона нежирна і низькокалорійна, всього 70-90 ккал. Це чудове джерело білка, йоду та калію.

Наприклад, склад хека дуже корисний для організму людини. Цю рибу можна купити протягом усього року, тож її просто додати до свого постійного раціону. Хек має поживне біле м’ясо, яке легко засвоюється. Підходить для дітей, дорослих і людей похилого віку.

Хек - це чудовий вибір для вашого раціону (фото: freepik.com)

Цим користь риби хек не обмежується. Крім малої кількості жирів, у ній міститься мало холестерину, тож страви з хеком - це вдалий вибір для людей, які мають слідкувати за його кількістю.

Хек є ідеальним вибором для людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, оскільки він легко засвоюється організмом. Ця морська риба підходить для включення до раціону під час лікувальних дієт. Проте важливо дотримуватися правильних методів приготування: хек слід запікати або готувати на пару, уникаючи смаження. Чудовим варіантом стануть парові котлети чи фрикадельки, приготовані з цієї риби.