Зберігає ваше здоров’я та гарне самопочуття. Салат довголіття, який доступний кожному

Наявність фруктів і овочів у вашому щоденному раціоні життєво важливо, якщо ви хочете мати довге та здорове життя. Експерти розповідають, що люди, які їли п’ять порцій фруктів і овочів на день, мали на 12% менший ризик смерті від хвороб серця, ніж ті, хто їв лише дві порції на день.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC розповідає про салат довголіття, який доступний кожному

Який салат допоможе прожити довше?

Лікар з довголіття Моніша Бханоте та автор книги "Анатомія благополуччя" готує свої салати так, щоб вони були ситними, насиченими поживними речовинами та повними фруктів і овочів. То що ж має бути в цьому салаті?

Листова зелень

Кале, шпинат мангольд - темна листова зелень має багату поживними речовинами основу, багату на вітаміни A, C і K, а також фолієву кислоту, яка заряджає та підтримує здоров’я клітин.

Білок

Обирайте для салату рослинне джерело білку. Наприклад, запечений тофу, чорна квасоля, нут.

Так може виглядати ваш салат довголіття (Скриншот)

Веселка хрумких овочів

Наявність різноманітних овочів, які відображають кольори веселки, - це чудовий спосіб урізноманітнити поживні речовини у вашому салаті, сказала Бханоте. Редис, фіолетова капуста, огірки, нашаткована морква.

Веселка хрустких овочів додає спектр антиоксидантів і фітонутрієнтів, важливих для відновлення клітин.

Свіжі фрукти та трави

Ви можете додати до салату ягоди чи гранат, а також свіжу подрібнену м’яту та кінзу, які мають детоксикаційні та протизапальні властивості.

Здорові жири

В рослинних продуктах містяться омега-3 і необхідні мінерали. Використовуйте насіння кунжуту, соняшника та коноплі.