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Насичують енергією та дають сили: 6 продуктів, які вагітним потрібно взяти в пологовий

Які продукти вагітній взяти в пологовий (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пологи є важким та інтенсивним процесом, який потребує багато сил. Тому в пологовий важливо взяти із собою легку і корисну їжу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 6 продуктів, які насичують організм жінок енергією та дають сил.

Корисні продукти для жінок

Сімейний нутриціолог Тетяна Рибка назвала список продуктів, які корисні для вагітних жінок:

  • злакові та протеїнові батончики - шукайте такі, що містять горіхи, насіння та сухофрукти
  • цільнозернові хлібці і крекери - чудове джерело складних вуглеводів, які повільно вивільняють енергію, щоб підтримати вам протягом пологів
  • фрукти - швидке джерело енергії завдяки природним цукрам. Обирайте яблука, банани чи виноград - вони легко засвоюються
  • горіхи та насіння - багаті на корисні жири та білок. Такі перекуси допоможуть почуватися ситими без важкості у шлунку
  • йогурт та кефір - добре підходять для легкого перекусу, багаті на пробіотики, які підтримують роботу шлунково-кишкового тракту під час стресу
  • вода - під час пологів тіло може втрачати велику кількість рідини через потовиділення та дихання. Вода допомагає підтримувати баланс рідин, що сприяє кращому самопочуттю

В пологовий необхідно скласти продукти харчування, які не викликають алергічних реакцій, а також не сприяють виникненню закрепів.

При зборі продуктів харчування необхідно враховувати те, що той чи інший пологовий будинок може мати свої обмеження щодо продуктів харчування. Тому список допустимих продуктів необхідно уточнити заздалегідь.

Годуючій мамі не рекомендується вживати кондитерські вироби, червоно-жовті овочі та фрукти, виноград, ківі, згущене молоко, мед, варення, незбиране молоко, а також соки.

Дуже важливо всі продукти харчування  вживати дуже обережно і ретельно стежити за реакцією новонародженого. 

Раніше ми повідомляли, чи можна пити безалкогольне пиво та вино під час вагітності.

Також ми писали, яка проблема зі шкірою обличчя може виникнути у жінок під час вагітності.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка сімейного нутриціолога Тетяни Рибки та сайт Health new Zealand.

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