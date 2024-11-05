Насичують енергією та дають сили: 6 продуктів, які вагітним потрібно взяти в пологовий

Пологи є важким та інтенсивним процесом, який потребує багато сил. Тому в пологовий важливо взяти із собою легку і корисну їжу.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 6 продуктів, які насичують організм жінок енергією та дають сил.
Сімейний нутриціолог Тетяна Рибка назвала список продуктів, які корисні для вагітних жінок:
В пологовий необхідно скласти продукти харчування, які не викликають алергічних реакцій, а також не сприяють виникненню закрепів.
При зборі продуктів харчування необхідно враховувати те, що той чи інший пологовий будинок може мати свої обмеження щодо продуктів харчування. Тому список допустимих продуктів необхідно уточнити заздалегідь.
Годуючій мамі не рекомендується вживати кондитерські вироби, червоно-жовті овочі та фрукти, виноград, ківі, згущене молоко, мед, варення, незбиране молоко, а також соки.
Дуже важливо всі продукти харчування вживати дуже обережно і ретельно стежити за реакцією новонародженого.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка сімейного нутриціолога Тетяни Рибки та сайт Health new Zealand.