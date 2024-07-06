Яка проблема зі шкірою обличчя може виникнути у жінок під час вагітності

У вагітних влітку може виникати гіперпігментація шкіри. Мова йде про мелазму, яка може виникати приблизно у 70% вагітних.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що відомо

Мелазма, яку іноді називають "маскою вагітності", дуже часто виникає під час вагітності. Гіперпігментація або темна зміна кольору шкіри може виникнути будь-де на обличчі, але часто включає плями на лобі, щоках і над верхньої губою.

Гінеколог Крістіна Гревес розповіла, що іноді це можна сплутати з іншими захворюваннями шкіри. Важливо пам'ятати, що діагноз може поставити лише дерматолог, за допомогою спеціального пристрою.

Хороша новина полягає в тому, що, крім зміни кольору, мелазма не є небезпечною та не викликає інших симптомів. Немає болю, дискомфорту, свербежу чи запалення. Однак, ви можете відчувати себе невпевнено.

Що викликає мелазму

Темні плями на шкірі викликані збільшенням меланіну, який відповідає за забезпечення пігменту вашої шкіри.

Існує низка різних факторів, які викликають потемніння шкіри, наприклад гормональні зміни, вплив сонця, генетика, ліки або інші захворювання, як-от проблеми зі щитовидною залозою.

Оскільки це дуже часто зустрічається під час вагітності та частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, гормони часто є тригером. Рівень гормонів підвищується під час вагітності, спричиняючи вищий кровотік і вироблення жиру.

Оскільки УФ-промені є дуже поширеним тригером мелазми, захист від сонця зазвичай є одним із перших речей, на які варто звернути увагу.

Чи можна запобігти

Зменшити ризик появи мелазми можна, якщо дотримуватися трьох рекомендацій:

захищати обличчя та відкриті ділянки тіла перед виходом на відкрите сонце. Використовувати для цього крислаті капелюхи та протисонцеві засоби з SPF

уникати перебування на відкритому сонці, особливо у години його пікової активності

підвищити у раціоні кількість продуктів, багатих на антиоксиданти. Найбільшу кількість містять ягоди, цитрусові, а також спаржа, чорнослив, шоколад та зелений чай

До того ж мелазма вважається хронічною хворобою, тобто вона може повернутися. Чергова зміна ліків, вагітність або просто насолода літнім сонцем можуть призвести до рецидиву.