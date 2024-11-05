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Насыщают энергией и дают силы: 6 продуктов, которые беременным нужно взять в роддом

Какие продукты беременной взять в родильный (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Роды являются тяжелым и интенсивным процессом, требующим много сил. Поэтому в роддом важно взять с собой легкую и полезную пищу.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 продуктах, которые насыщают организм женщин энергией и дают силы.

Полезные продукты для женщин

Семейный нутрициолог Татьяна Рыбка назвала список продуктов, которые полезны для беременных женщин:

  • злаковые и протеиновые батончики - ищите орехи, семена и сухофрукты
  • цельнозерновые хлебцы и крекеры - отличный источник сложных углеводов, медленно высвобождающих энергию, чтобы поддержать вам в родах
  • фрукты - быстрый источник энергии благодаря природным сахарам. Выбирайте яблоки, бананы или виноград - они легко усваиваются
  • орехи и семена - богаты полезными жирами и белком. Такие перекусы помогут чувствовать себя сытыми без тяжести в желудке
  • йогурт и кефир - хорошо подходят для легкого перекуса, богаты пробиотиками, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта во время стресса
  • вода - во время родов тело может терять большое количество жидкости из-за потоотделения и дыхания. Вода помогает поддерживать баланс жидкостей, что способствует лучшему самочувствию

В роддом необходимо сложить продукты питания, которые не вызывают аллергических реакций, а также не способствуют возникновению запоров.

При сборе товаров питания нужно учесть то, что тот или иной роддом может иметь свои ограничения в отношении товаров питания. Потому перечень допустимых товаров нужно уточнить заблаговременно.

Кормящей маме не рекомендуется употреблять кондитерские изделия, красно-желтые овощи и фрукты, виноград, киви, сгущенку, мед, варенье, цельное молоко, а также соки.

Очень важно все продукты питания употреблять очень осторожно и тщательно следить за реакцией новорожденного.  

Ранее мы сообщали, можно ли пить безалкогольное пиво и вино во время беременности.

Также мы писали, какая проблема с кожей лица может возникнуть у женщин во время беременности.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница семейного нутрициолога Татьяны Рыбки и сайт Health new Zealand.

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