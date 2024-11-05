Насыщают энергией и дают силы: 6 продуктов, которые беременным нужно взять в роддом

Роды являются тяжелым и интенсивным процессом, требующим много сил. Поэтому в роддом важно взять с собой легкую и полезную пищу.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 продуктах, которые насыщают организм женщин энергией и дают силы.
Семейный нутрициолог Татьяна Рыбка назвала список продуктов, которые полезны для беременных женщин:
В роддом необходимо сложить продукты питания, которые не вызывают аллергических реакций, а также не способствуют возникновению запоров.
При сборе товаров питания нужно учесть то, что тот или иной роддом может иметь свои ограничения в отношении товаров питания. Потому перечень допустимых товаров нужно уточнить заблаговременно.
Кормящей маме не рекомендуется употреблять кондитерские изделия, красно-желтые овощи и фрукты, виноград, киви, сгущенку, мед, варенье, цельное молоко, а также соки.
Очень важно все продукты питания употреблять очень осторожно и тщательно следить за реакцией новорожденного.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница семейного нутрициолога Татьяны Рыбки и сайт Health new Zealand.