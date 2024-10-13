Лікар розповіла, чи можна пити безалкогольне пиво та вино під час вагітності

Вживання алкоголю під час вагітності може негативно впливати на здоров’я як матері, так і плода. Тому багато жінок у такий період можуть пити безалкогольні напої, які також шкодять.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи справді немає алкоголю у складі напоїв, які позиціонують себе, як "безалкогольні".

Вплив алкоголю на вагітність

За словами педіатра Дар'ї Власенко, наразі немає досліджень, які б оцінювали безпеку вживання безалкогольних напоїв під час вагітності.

Вживання алкоголю може спричинити фізичні та когнітивні ускладнення, які називають фетальним алкогольним синдромом новонароджених.

Найважчою формою в синдромі-дисморфічні риси обличчя (плоска середня частина обличчя з короткими очними щілинами і вузька червона облямівка верхньої губи), на додаток до затримки росту та серйозних порушень нервового розвитку.

Вживання алкоголю під час вагітності підвищує ризик викидня, передчасних пологів і низької ваги дитини при народженні. Це також може вплинути на дитину після народження.

Видалений спирт (Alcohol-removed)

Цей термін зазвичай використовується для опису продуктів на основі вина. Вино без алкоголю виготовляється за тим самим процесом, що й звичайне вино, для досягнення повної глибини смаку.

Але після завершення процесу бродіння спирт видаляють за допомогою різних методів, таких як дистиляція або фільтрація.

Напої без алкоголю (Alcohol-free)

Напої взагалі не містять будь-якого виду алкоголю. Такі напої виготовлені з використанням таких інгредієнтів, як фруктовий сік або газована вода, щоб створити профіль смаку, подібний до алкогольних напоїв.

Безалкогольне вино виготовляється з тих же високоякісних сортів винограду, що й традиційне вино, але з однією важливою відмінністю: перед розливом у пляшки видаляється алкоголь.

Цей процес дозволяє безалкогольному вину зберегти смак і аромат традиційного вина, що робить його заміною для тих, хто вагітний або уникає алкоголю з інших причин.

Напої, позначені як "безалкогольні", не повинні містити більше 0,5% алкоголю за обʼємом (ABV). Цей рівень подібний до природного вмісту алкоголю в деяких фруктових соках.

Правда про "безалкогольні" напої

Дослідження показали, що напої з 0,5% ABV або менше не мають фізіологічного впливу на організм і не можуть викликати отруєння. Під час вагітності не слід вживати алкоголь, включаючи "безалкогольне" пиво, вино та безалкогольні коктейлі, які містять 0,5% алкоголю або менше.

Лікар зазначила, що певні дані свідчать про те, що є ймовірність того, що ви випили більше алкоголю, ніж думаєте.

Звіт Canadian Journal of Clinical Pharmacology показав, що майже 30% із 45 напоїв без або з низьким вмістом алкоголю, які вони перевірили, містили більше алкоголю, ніж зазначено на етикетці, а 6 - містили більше 1%.

Деякі безалкогольні вина можуть містити добавки або ароматизатори, яких варто уникати, особливо якщо у вас є певні дієтичні обмеження або чутливість.

До того ж, якщо ви випадково випили алкоголь до того, як дізналися про свою вагітність, то не варто панікувати.

"Більшість здорових клітин, які виробляються пізніше під час вагітності, ймовірно, змивають вплив алкоголю", - зазначила лікар Власенко.