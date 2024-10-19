Намазка з сиром та морквою: рецепт смачної пасти, яку швидко готувати

Морква - корисний овоч, які використовують для приготування салатів, рагу та навіть випічки. Крім цього, також з морквою можна приготувати смачну намазку для бутербродів.

Про те, як приготувати намазку з моркви та сиру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Юлії Сенич.

Що потрібно для намазки з моркви

Для того, щоб приготувати смачну пасту для бутербродів з моркви та сиру, потрібні такі продукти:

морква - 250 г

вершковий сир - 3 ст. л.

твердий сир - 70 г

яйця - 2 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати намазку з моркви

Для того, щоб приготувати смачну намазку з морквою, овочі необхідно помити та почистити від шкірки. Однак, хоча для пасти можна використовувати сиру моркву, овочі також можна відварити, а потім зняти з них шкірку. Так морква буде солодшою та м'якшою.

Після очищення моркву потрібно натерти на маленькій або великій тертці. В пасті з морквою та сиром використовуються лише відварені яйця. Найкращий варіант - відварити їх круто.

Відварені яйця потрібно почистити та також натерти на маленькій терці. Ретельно перемішайте натерті продукти в глибокій мисці.

Також до намазки потрібно натерти сир, обравши будь-який сорт до свого смаку. До того ж твердий сир можна замінити на плавлений або використовувати обидва види.

Щоб намазка була кремоподібною, потрібно додати декілька столових ложок вершкового сиру, регулюючи кількість інгредієнта відповідно до бажаної консистенції. Замість вершкового сиру можна використати сметану або майонез. Це також допомагає зробити смак цікавішим.

Щоб надати намазці легкої гостринки, потрібно почистити та подрібнити часник - або ж розчавити. Якщо немає свіжого часнику, можна використати сушений.

Додайте часник до намазки разом з сіллю та перцем. Ретельно перемішайте суміш - і намазка з морквою для легких бутербродів готова.