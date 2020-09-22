Нашумевший украинский фильм о Крыме использовали для агитации: режиссер ответил матом

Украинский фильм "Домой" был использован для политической агитации и это вызвало жуткое возмущение у режиссера картины Наримана Алиева.

Он разместил на своей странице в Twitter гневный пост с нецензурными словами и рассказал, что его фильм использовали для открытого показа, который организовал активист Солидарной молодежи Волыни. Как можно увидеть в скриншоте, который разместил Алиев, организатор показа – Сергей Заяц. Он отметил, что зрителям фильм очень понравился.

Однако подобное поведение совершенно не понравилось режиссеру этого фильма Нариману Алиеву.

"Неделя без матов пошла по пи**е! Ты здесь бл*ть ж*пу рвешь, чтобы фильм легально посмотрели люди, а они в открытую пи*дят кино и используют для политической агитации", - гневно выругался режиссер.

Позже Алиев разместил еще один скрин, в котором указано, что политическая сила и организаторы кинопоказа приносят режиссеру свои извинения за нарушение авторских прав.

Филь "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. В нем рассказывается о трагической истории крымского татарина Мустафы. Он вместе с младшим сыном поехал в Киев после аннексии Крыма, чтобы забрать тело своего погибшего старшего сына на Донбассе. По мусульманской традиции он должен похоронить сына только на родной земле. Главную роль в фильме сыграл Ахтем Сеитаблаев.

Этот фильм был показан на Каннском фестивале и высоко оценен критиками. Также он был в список премии Оскар в категории "Лучший международный художественный фильм". Лента была показана в 18 странах и права на этот фильм приобрели во Франции, Великобритании, Греции, Турции, Китае и странах Бенилюкса.

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