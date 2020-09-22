Нашумілий український фільм про Крим використали для агітації: режисер відповів матом

Український фільм "Додому" був використаний для політичної агітації й це викликало страшне обурення у режисера картини Нарімана Алієва.

Він розмістив на своїй сторінці в Twitter гнівний пост з нецензурними словами та розповів, що його фільм використовували для відкритого показу, який організував активіст Солідарної молоді Волині. Як можна побачити на скріншоті, який розмістив Алієв, організатор показу – Сергій Заєць. Він зазначив, що глядачам фільм дуже сподобався.

Однак подібна поведінка зовсім не сподобалася режисерові цього фільму Наріману Алієву.

"Тиждень без матів пішов по пі**і! Ти тут бл*ть ж*пу рвеш, щоб фільм легально подивилися люди, а вони у відкриту пи*дять кіно і використовують для політичної агітації", - гнівно вилаявся режисер.

Пізніше Алієв розмістив ще один скрін, в якому зазначено, що політична сила та організатори кінопоказу приносять режисерові свої вибачення за порушення авторських прав.

Філь "Додому" – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. У ньому розповідається про трагічну історію кримського татарина Мустафи. Він разом з молодшим сином поїхав у Київ після анексії Криму, щоб забрати тіло свого загиблого старшого сина на Донбасі. За мусульманською традицією він повинен поховати сина тільки на рідній землі. Головну роль у фільмі зіграв Ахтем Сеітаблаєв.

Цей фільм був показаний на Каннському фестивалі й високо оцінений критиками. Також він був у списку премії Оскар в категорії "Кращий міжнародний художній фільм". Стрічка була показана в 18 країнах і права на цей фільм придбали у Франції, Великобританії, Греції, Туреччині, Китаї та країнах Бенілюксу.

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