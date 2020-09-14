Украинцев призвали не забывать про Крым ярким видео

Крым хотят вернуть в повестку дня (фото: Игорь Стеколенко)

В Украине стартовала информационная кампания о Крыме

В Украине запустили социальный видеопроект #завжди_у_серці, основная цель которого - вернуть в информационное поле страны тему аннексированного россиянами Крыма, а также "оживить его образ в сознании каждого украинца, развивать и поддерживать культуру полуострова".

Проект стартовал яркими роликами, в которых украинцы делятся своими воспоминаниями о Крыме.

"В этом году в школу пошли дети, родившиеся после аннексии. Для них Крым - это нечто очень далекое, прекрасное и недостижимое, известное только из воспоминаний родителей. Мы решили собрать истории о Крыме от миллионов украинцев и выложить их на одной площадке. Чтобы подпитывать память и лелеять воспоминания до того дня, когда Украина вернет Крым", - отмечают авторы проекта Александр Тодорчук и Владимир Яценко.

Для съемок были собраны истории людей, которые неразрывно связаны с полуостровом: у кого-то там остался дом и родные, кто-то впервые влюбился в Крыму, а кто-то с теплом помнит отдых с родителями на побережье.

"Проект должен пробудить ностальгию по Крыму у миллионов людей и напомнить, что Крым в сердце и ДНК каждого из нас", - отмечают инициаторы проекта.

В Украине стартовал проект #завжди_у_серці

В Украине стартовал проект #завжди_у_серці

В Украине стартовал проект #завжди_у_серці

Добавим, что первые видео были сняты на Арабатской стрелке, в полутора километрах от Крыма. Режиссером выступил Игорь Стеколенко.

Напомним, что оккупация Крыма нанесла Украине около 1 трлн грн убытков.