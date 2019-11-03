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Нашли на столе: при загадочных обстоятельствах умер голливудский актер

STYLERПерсоны    03.11.2019 - 11:11
Нашли на столе: при загадочных обстоятельствах умер голливудский актер
Умер актер (иллюстративное фото: pixabay.com)

Актер был найден мертвым в собственной квартире, лежащим плашмя на столе

Актер Брайан Тарантина при загадочных обстоятельствах был найден мертвым в своей квартире на Манхэттене, Нью-Йорк. Как сообщает TMZ, Брайана пришла проведать его племянница около полудня 2 ноября 2019 года, но обнаружила на диване его безжизненное тело. Полицейским она сообщила, что в последний раз разговаривала с дядей по телефону вечером 29 октября. О смерти знаменитого голливудского актера стало известно в воскресенье, 3 ноября. Департамент полиции Нью-Йорка сделал заявление по этому поводу, подтвердив смерть актера. Как передает Metro, вызов на место происшествия сделали медики, которых в свою очередь вызвали на квартиру к актеру.

Как сообщается, рядом с трупом нашли белое порошкообразное вещество, так что в качестве одной из версий смерти рассматривается передозировка наркотиков, но точную причину назовут после расследования и вскрытия. Официально полиция пока не подтвердила, что найденный порошок был наркотиком. Покойному было 60 лет.

По прибытию медики пытались оказать помощь Брайану Тарантине, однако безуспешно - они зафиксировали факт смерти человека в присутствии прибывшей полиции. Сообщается, что медиков вызвала племянница звезды после того, как нашла его в квартире лежащим плашмя на столе.

Нашли на столе: при загадочных обстоятельствах умер голливудский актер

Брайан Тарантина (фото: WireImage)

Тарантина сыграл более 80 ролей (в основном второго плана) в фильмах и сериалах. Брайан снялся во многих фильмах, среди которых: "Закон Зары", "Лестница", "Черный список", "В поле зрения", "Дядя Бак", "Отрывистые мальчики", "Лето Сэма", "Рыцарь дня", "Хорошая жена", "Грань", "Город призраков", "Новый Амстердам", "Клуб Коттон", "Рожденный четвертого июля", "Лестница Иакова", "Полиция Нью-Йорка", "Путь Карлито", "Донни Браско", "Клан Сопрано", "Талантливый мистер Рипли", "Девочки Гилмор", "Черный клановец", "Удивительная миссис Мейзел" и много других.

Ранее умерла автор песен Пугачевой и Кобзона.

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