Знайшли на столі: при загадкових обставинах помер голлівудський актор

Помер актор (ілюстративне фото: pixabay.com)

Актор був знайдений мертвим у власній квартирі, лежучи плазом на столі

Актор Брайан Тарантіна при загадкових обставинах був знайдений мертвим у своїй квартирі на Манхеттені, Нью-Йорк. Як повідомляє TMZ, Брайана прийшла провідати його племінниця близько півдня 2 листопада 2019 року, але виявила на дивані його мертве тіло. Поліцейським вона повідомила, що останній раз розмовляла з дядьком по телефону ввечері 29 жовтня. Про смерть знаменитого голлівудського актора стало відомо в неділю, 3 листопада. Департамент поліції Нью-Йорка зробив заяву з цього приводу, підтвердивши смерть актора. Як повідомляє Metro, виклик на місце події зробили медики, яких в свою чергу викликали на квартиру до актора.

Як повідомляється, поряд з трупом знайшли білу порошкоподібну речовину, так що в якості однієї з версій смерті розглядається передозування наркотиками, але точну причину назвуть після розслідування і розкриття. Офіційно поліція поки не підтвердила, що знайдений порошок був наркотиком. Покійному було 60 років.

По прибуттю медики намагалися надати допомогу Брайану Тарантыны, проте безуспішно - вони зафіксували факт смерті людини в присутності прибула поліції. Повідомляється, що викликала медиків племінниця зірки після того, як знайшла його в квартирі, коли він лежав на столі.

Брайан Тарантіна (фото: WireImage)

Тарантіна зіграв понад 80 ролей (в основному другого плану у фільмах і серіалах. Брайан знявся в багатьох фільмах, серед яких: "Закон Зари", "Сходи", "Чорний список", "Поле зору", "Дядько Бак", "Уривчасті хлопчики", "Літо Сема", "Лицар дня", "Гарна дружина", "Грань", "Місто примар", "Новий Амстердам", "Клуб Коттон", "Народжений четвертого липня", "Драбина Якова", "Поліція Нью-Йорка", "Шлях Карліто", "Донні Браско", "Клан Сопрано", "Талановитий містер Ріплі", "Дівчата Гілмор", "Чорний клановець", "Дивна місіс Мейзел" та багато інших

Раніше померла автор пісень Пугачової і Кобзона.