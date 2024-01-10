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Нашкодите не лише собі, а й іншим: де категорично заборонено паркувати авто взимку

Де водіям не можна паркувати авто взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зима приносить із собою не лише сніг та мороз, а й низку проблем для автомобілістів. Зокрема, варто знати, де краще не залишати автомобіль узимку, щоб уникнути проблем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про небезпечні місця для автомобілістів взимку.

При написанні використовувались такі джерела: сайт Motor hills, Car from japan та Popular mechanics.

Де краще не паркувати авто

Пагорби чи схили

Паркування на схилах або пагорбах взимку може бути ризикованим через можливість ковзання.

Важливо знати, що на схилі автомобіль може зіслизнути через ожеледицю, особливо якщо гальмівна система не впорається з утриманням машини на місці.

Найкраще знайти більш рівну поверхню для паркування.

Під деревами чи спорудами

Взимку паркування під деревами взимку може бути небезпечним через ризик падіння снігу та льоду.

До того ж потрібно уникати паркування під старими чи нестійкими конструкціями. Все тому, що вони можуть завалитися під вагою снігу.

Снігові завали

Сніг, що скупчився навколо автомобіля може утруднити рух при спробі виїхати. Крім того, снігові завали можуть містити небезпечні предмети. Це може призвести до проколу колеса.

Вплив снігу на авто

, перш ніж почати їхати.

Використовуйте щітку для снігу, починаючи з верхньої частини автомобіля. Переконайтеся, що більшу частину снігу очищено перед поїздкою.

Не лийте на лобове скло гарячу воду, щоб розтопити сніг. Це призведе до того що скло просто трісне повністю.

Як доглядати за авто взимку

Акумулятор

Внаслідок тривалого використання обігрівачів, склоочисників і освітлення навантаження на акумулятор суттєво зростає. Тому треба перевірити надійність контактів батареї та відсутність корозії.

Низькі температури впливають на хімічний процес всередині акумулятора, який виробляє та накопичує електроенергію, ефективно сповільнюючи його та зменшуючи здатність утримувати заряд.

Світло

При поганій видимості через сніг потрібно подбати про фари. Потрібно очистити фари та замінити ті, які вийшли з ладу. 

Також потрібно перевірити щітки склоочисника. Якщо вони погано очищають лобове скло під час дощу, залишаючи плями, то вони не будуть ефективними для боротьби зі снігом.

 

Раніше ми повідомляли який штраф водії можуть отримати за брудні номерні знаки.

Також чи писали, на що звернути увагу при виборі палива для автомобіля.

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