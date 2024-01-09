Водії можуть отримати штраф за брудні номери: сума та як уникнути покарання

Забруднені номерні знаки на автомобілях українських водіїв можуть стати причиною не лише зупинки автомобіля поліцією, але й штрафу. Вміння захистити свої права допоможе уникнути незаконних штрафів та зберегти свої кошти та нерви.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Що означає "забруднені номерні знаки"

Брудні номерні знаки - це ті, які покриті брудом, снігом або іншими речовинами, що утруднюють чи роблять неможливим читання.

Фахівці кажуть, що неоднозначність у трактуванні цього поняття в частині рівня забрудненості призводить до того, що поліція зловживає своїми повноваженнями, виписуючи штрафи навіть при незначному забрудненні.

Що про це йдеться у ПДР

У правилах дорожнього руху України (пункт 2.9) йдеться, щоб водії не керували транспортними засобами не з будь-якими забрудненнями, а лише тоді, якщо знаки забруднені до рівня, коли неможливо розрізнити символи з відстані 20 метрів.

Яка відповідальність

За порушення цих вимог на водія може бути накладено штраф у розмірі 1190 грн, згідно з частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак, штраф може бути накладений лише у випадку, якщо номерні знаки є нечитабельними з відстані 20 метрів. Тобто оцінка читабельності повинна здійснюватися особисто інспектором у присутності водія на відстані рівно 20 метрів.

Як інспектор повинен доказати порушення

Поліцейський повинен довести нечитабельність номерних знаків за допомогою фото або відеофіксації, де чітко видно, що номерні знаки не читабельні.

Важливо, якщо номерні знаки забруднились під час руху і водій по це не знав, то в його діях немає умислу. Якщо немає умислу, то закон забороняє накладення штрафу на водія.

Саме на цьому водій повинен наполягати. Однак, адвокати зазначили, що часто на практиці інспектори ігнорують цю вимогу.

Що варто знати водіям

Експерти радять у разі зупинки поліцією відразу усунути проблему на місці. Тобто негайно очистити номерні знаки. Після цього потрібно попросити інспектора пред'явити для ознайомлення фото, або відеодокази наявності порушення.

Якщо докази відсутні, то відповідно і відсутні підстави для штрафу.

Як діяти, коли отримали штраф

Якщо вам все ж було виписано штраф, існує два шляхи: або оплатити його, або оскаржити.

Оскарження можливе у випадку, коли інспектор не зміг належним чином довести наявність порушення або у разі недотримання ним процедури накладення штрафу.